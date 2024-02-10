يوفر 8000 فرصة عمل.. إقبال كثيف على ملتقي توظيف مستقبل وطن بشبرا

نظمت أمانة قسم شبرا بأمانة القاهرة لحزب مستقبل وطن برعاية وحضور النائب ايهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب وأمين الشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن بالقاهرة ملتقي توظيفي لتوفير 8000 فرصة عمل.

ويشارك في الملتقي أكثر من 40 شركة لجميع الفئات بمختلف المحافظات، وقد شهد ملتقي توظيف مستقبل وطن اقبالا جماهيريا كثيفا منذ الصباح الباكر .

وقال النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وأمين الشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن بالقاهرة ان الملتقي شهد اقبالا كثيفا من القاهرة والمحافظات المجاورة منذ التاسعة صباحا.

واضاف الطماوي ان تلاحظ التفاعل من الشباب والشابات بمختلف التخصصات وخاصة ان الشركات المشاركة بالملتقي توفر حوالي 8000 وظيفة واكثر من 100 تخصص لكافة المؤهلات وبدون مؤهلات.

جدير بالذكر ان العديد من الشباب والفتيات توافدوا علي الملتقى التوظيفي لحزب مستقبل وطن المقام بمركز شباب شبرا قبل موعد انطلاق الملتقي في التاسعة صباحا وحرص العديد من الشباب علي التواجد مبكرًا.

كانت أمانة شبرا لحزب مستقبل وطن قد دعت لإقامة الملتقي التوظيفي الثالث"وظفني" والإعلان عن 8000 فرصة عمل لشباب مصر بمشاركة كبري المؤسسات المصرية.

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