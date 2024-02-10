عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرلمان الصومالي يوافق على انضمام مقديشيو إلى منظمة شرق أفريقيا

البرلمان الصومالي
البرلمان الصومالي

صادق البرلمان الصومالي، اليوم السبت، على عضوية البلاد في الكتلة الإقليمية لمجموعة شرق أفريقيا.

وتمهد موافقة البرلمان الصومالي الطريق لتصبح عضوية مقديشيو  رسمية بالمجموعة، حيث تم قبول الصومال في الكتلة الاقتصادية الإقليمية في نوفمبر من العام الماضي بعد سنوات عديدة من الضغط، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية “صونا”.

وفي ديسمبر الماضي، وقع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، على انضمام الصومال رسميا إلى منظمة شرق أفريقيا، لتصبح العضو الثامن، وقالت وكالة الأنباء الصومالية "صونا"، في منشور عبر حسابها الرسمي بموقع "إكس"، إنه تمت إعادة رسم خريطة شرق أفريقيا، ويأخذ الصومال بكل فخر مكانه كالعضو الثامن في جماعة شرق أفريقيا.

وتم اتخاذ قرار قبول الصومال بعد اجتماع رؤساء الدول الأعضاء في مدينة أروشا بتنزانيا، نهاية نوفمبر الماضي، ويعد انضمام الصومال إلى مجموعة شرق أفريقيا خطوة كبيرة بالنسبة للدولة الواقعة في القرن الأفريقي، لكنها لم تكن سهلة.

ويستطيع مواطنو مجموعة شرق أفريقيا التحرك بحرية داخل الدول الأعضاء، لذلك يخشى البعض من أنه قد يكون من الأسهل على مقاتلي حركة الشباب التحرك في جميع أنحاء المنطقة.

البرلمان الصومالي منظمة شرق أفريقيا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الرئيس الصومالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يواصل التراجع في السوق السوداء وهذا ثمنه الآن مقابل الجنيه

400 جنيه في يوم|الذهب يخالف التوقعات بقفزة جديدة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

انخفضت 10 جنيهًات.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

سعر الدولار اليوم السبت 10-2- 2024 مقابل الجنيه المصري

صدام وأزمة بين إدارة الأهلي وكولر بسبب أكرم توفيق

بعد قرار رفع الأجور| موعد زيادة الحد الأدنى للقطاع الخاص

حسام حسن يصدر فرمانا جديدا داخل المنتخب.. ماذا يحدث؟

بالأسماء..فرمان من كولر بإستبعاد 4 لاعبين من حساباته الفنية

ترشيحاتنا

كولر يستقر على موديست لقيادة هجوم الأهلي أمام شباب بلوزداد| تفاصيل

أسلوب جديد لـ جوزيه جوميز في مران الزمالك اليوم

التطبيق خلال أيام| مزايا منظومة كارت الخبز المشحون لغير حاملي البطاقات التموينية

وزير الخارجية: مصر حذرت مررًا وتكررًا من تداعيات الحرب على غزة| شاهد

احتمت بجثث أقاربها 6 أيام حتى ماتت.. مأساة الطفلة هند ضحية الاحتلال الإسرائيلي

مد أجل الحكم في اتهام مرتضي منصور بسب محمود الخطيب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار بفستان لافت| شاهد

حسام حسن يصدر فرمانا جديدا داخل المنتخب.. ماذا يحدث؟

سعر فستان الملكة رانيا في أحدث ظهور لها| لن تتوقع

عمرو دياب ينشر صور حفله في مدينة جدة| شاهد

فيديو

لا تنخدعوا.. تحذير عاجل من الأرصاد لـ المواطنين.. تفاصيل

الأم الوطواط.. قصة سيدة تأوي 1600 خفاش في منزلها

اختفاء سيدة مصرية بشكل غامض في سويسرا

الجراد يهدد مناطق البحر الأحمر وأسرابه تجتاح حدود مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نفوس غير سوية وقلوب حاقدة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: عسكرة البترودولار أحد أهم الأدوات لتكسير الاقتصاديات

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلى يكتب: عتبة الأربعين.. رحلة التفكير والنضوج

اﻟﻤﺰﻳﺪ