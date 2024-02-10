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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقالات

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

صدى البلد

"والله.. عارف أن الحياة صعبة والظروف صعبة والأسعار غالية"

كلمات خرجت من قلب الرئيس السيسي وهو يتحدث الي شعبه .. كلمات لاتخرج إلا من رئيس إنسان يشعر بالناس ويقدر ظروفهم لم تكن مجرد كلمات فقط لكنها افعال فقد تبعها بعدة قرارات أسعدت المصريين جميعا وتخطت التوقعات قرارات تاريخيّة واستثنائية غير مسبوقة اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي الأربعاء الماضي  ..  لدعم الناس وتحسين أحوالهم 
ومساندة الفئات البسيطة وغير القادرة. وحمايتهم إجتماعياً من الغلاء الفاحش ومن وجهه نظري أن هذا ليس بجديد علي الرئيس السيسي فمنذ تولي الحكم وهو يضع الإنسان المصري نصب عينه ودائما ينحاز للبسطاء وكل قراراته لصالحهم بدءا من تكافل وكرامة وحياة كريمة وقوافل الخير وتطوير العشوائيات وشقق الإسكان الاجتماعي التي تم تطويرها شكلا وموضوعا بل يتم فرشها ومدها بالأدوات الكهربائية كلها مشروعات تصب في صالح البسطاء ليحيوا حياة كريمة تليق بالمصريين
الذين يقف ورائهم رئيس يشعر بهم ويعمل من اجلهم .. لذلك أصدر أكبر حزمة  للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه وتشمل رفع الحد الادني للأجور 50% ليصل الي 6000 جنيه 
ورفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين بالدولة 33%  ليصل إلى 60 ألف جنيه
وزيادة الأجور، بحد أدنى ما بين 1000 إلى 1200 جنيه،  وزيادة المعاشات  15%، وغيرها من الإجراءات الهامة التي نحتاج اليها  في هذه الظروف الصعبة من غلاء وازمات يمر بها العالم كله وتتأثر بها مصر بشدة خاصة الحرب الظالمة علي أهالينا في فلسطين وتأثر الملاحة في البحر الأحمر. 

توجيهات الرئيس السيسي  أسعدت الملايين من المصريين الذين يعيشون ظروفا صعبة ويعانون الآثار السلبية للتضخم ، وموجه غير مسبوقة من الغلاء والأسعار التي تزداد يوما بعد يوم ، لقد جاءت هذه القرارات في الوقت المناسب لتخفيف الأعباء وتحسين الأوضاع .. ومساندة البسطاء من الموظفين واصحاب المعاشات
هذا هو الرئيس الذي يعمل ليلا ونهارا لإسعاد المصريين ويحلم بالكثير من اجلهم وامتدت مشروعاته الاجتماعية والاقتصادية الي كل شبر في ارض مصر. 


 أكاد اجزم أن هذه القرارات سوف تساندها قرارات جديدة لدعم الاستثمار وتنشيط الصناعة  والصادرات ، حزمة اقتصادية تساند الحزمة الاجتماعية لتوفير فرص عمل اكثر وتوفير عملة صعبة ..نحن في انتظار تحرك الحكومة وخبرائها الاقتصاديين  بحزمة من القرارات الاقتصادية التي نحتاج اليها في هذه الظروف الصعبة

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