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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تداهم محطات بث القنوات الفضائية المشفرة

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية وجرائم القرصنة فى مجال البث الفضائي.

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخصين) بإنشاء محطات بث تلفزيونى ببعض المناطق بنطاق محافظة القاهرة ، لبث القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة نظير مبالغ مالية دون تصريح من الجهات المختصة. 

 عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم إستهدافهما وضبط (مالك شبكة بث تلفزيونى لاسلكية "بدون ترخيص" ، ومحل لبيع أجهزة "الريسيفر" بدائرة قسم شرطة المرج) ، وبالتفتيش فى حضوره عُثر على (وحدة معالجة مركزية – 54 جهاز ريسيفر كجهاز لإستقبال القنوات الفضائية المشفرة – 3 محطات لتقوية إشارة البث اللاسلكى – عدد من الأجهزة والأدوات والمستلزمات المستخدمة فى إستقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة بثها بصورة لاسلكية).  

كما تم ضبط (مالك شبكتين "سلكية ولاسلكية" لبث القنوات المشفرة "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة المعصرة) ، وبالتفتيش فى حضوره تم العثور على (41 قطعة لمكونات الشبكتين "أجهزة ومعدات ومستلزمات لإستقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة بثها " – 3 محطات تقوية إشارة البث اللاسلكى لتوسيع دائرة البث للشبكة – وحدة معالجة مركزية - هاتف محمول يستخدم فى إدارة الشبكة)

 وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب المخالفات سالفة الذكر بقصد تحقيق أرباح مادية.. وبتطوير مناقشتهما أقرا بحصولهما على أجهزة ومعدات البث المضبوطة من (شخصين – بمحافظة الغربية "سبق ضبطهما"). 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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أجهزة وزارة الداخلية الإدارة العامة لمباحث المصنفات الشرطة المتخصصة القنوات الفضائية المصنفات الملكية الفكرية

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