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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليوم الأخير لـ نتنياهو.. إيران تهدد إسرائيل حال الهجوم على لبنان

وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى للخروج من "مستنقع" غزة.

أضاف عبداللهيان في تصريحات من لبنان، أن أي خطوة تقدم عليها إسرائيل نحو هجوم واسع النطاق على بيروت ستكون اليوم الأخير لنتنياهو.

وكان وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان قال اليوم السبت إن التطورات في غزة اليوم تتجه نحو الحل السياسي لكن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لا يزال يرى الحل في الحرب لإنقاذ نفسه.

وأكد عبداللهيان خلال اجتماع مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في بيروت على ضرورة أن يحاول الجميع إيجاد حل سياسي «لإنهاء الهجمات الإسرائيلية وجرائم الحرب ضد الفلسطينيين في أسرع وقت ممكن»، حسبما نقلت وكالة (تسنيم) الإيرانية للأنباء.

من جانبه، قال ميقاتي إن «الأوضاع المنطقة معقدة ولابد من استمرار بذل المساعي لوقف إطلاق النار في غزة، ونحن نريد السلام والاستقرار للمنطقة»، وفق ما نقلته وسائل إعلام لبنانية.

الاحتلال الاسرائيلي نتنياهو وزير الخارجية الإيراني ايران حسين أمير عبداللهيان

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