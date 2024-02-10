قادة الإمارات يهنئون أمير قطر بعد فوز العنابي بكأس أمم آسيا

هنأت قيادة الإمارات، اليوم السبت، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بعد فوز العنابي بلقب كأس أمم آسيا 2023.

وقال رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "أبارك لأخي الشيخ تميم بن حمد والأشقاء في قطر فوز المنتخب الوطني بكأس آسيا لكرة القدم، وأثني على الأداء المتميز للفريقين، القطري والأردني، والروح الرياضية العالية التي سادت بينهما خلال المباراة. كما أهنئ دولة قطر الشقيقة بالتنظيم الناجح للبطولة".

فيما قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عبر حسابه على منصة "إكس" "تنظيم رائع .. مباراة ممتعة .. أداء رياضي استثنائي .. ألف مبروك لأخي تميم ولشعب قطر الحبيب فوزهم بكأس آسيا لكرة القدم .. ونبارك أيضاً للأردن هذا المنتخب الرائع الذي يرفع رؤوس العرب".

وتوج منتخب قطر بلقب كأس أمم آسيا 2023، وذلك بعد الفوز على المنتخب الأردني بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة.