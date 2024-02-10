باحث: رفع الحد الأني للأجور والإعفاءات الضريبية تؤكد حرص السيسي علي دعم المواطنين

أشاد المهندس حازم الشريف، الباحث الاقتصادي و أحد القيادات الشابة بوزارة البترول والثروة المعدنية؛ بإجراءات القيادة السياسية الأخيرة لتحسين أوضاع العاملين بالدولة لمواجهة أعباء الحياة في الوقت الراهن.



قال " الشريف" في تصريحات خاصة لـصدي البلد، إن اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل يومين؛ البدء في تنفيذ زيادات الأجور بواقع 1200 جنيه اضافية علي مرتبات الموظفين بالدولة و كذلك رفع حد الضريبي لـ60 ألف جنيه بزيادة تقدر بـ15 ألف جنيه جديدة.



أضاف " الشريف" أن هذه الاجراءات نابعة من احساس الرئيس بما يعانيه المواطنون من أعباء كبيرة بسبب التداعيات الاقتصادية العالمية والإقليمية، موضحا أن الزيادات التي وجه بها الرئيس سيتم تنفيذها خلال أيام دون الحاجة لاعتمادها اعتبارا من السنة المالية الجديدة.



أشار " الشريف" إلي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير ضمانات حمائية للمواطنين خصوصا الفئات الأولي بالرعاية يؤكد حرص القيادة السياسية على تأمين احتياجات البسطاء والطبقات المهمشة بالتوازي مع الاجراءات الاقتصادية الصعبة التي يتم اتخاذها لتقليل التداعيات التي خلفتها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وأحداث البحر الأحمر.



كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أقر زيادات في مرتبات العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية و الخدمية ما بين 1000 و 1200 جنيه جديدة تضاف علي رواتبهم اعتبارا من مارس المقبل، ورفع الحد الأدني لأجور إلي 6 آلاف جنيه شهريا.



كما أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي رفع الحد الإعفاء الضريبي من 45 ألف جنيه إلي 60 ألف جنيه سنويا.