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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد قرارات الرئيس بزيادة المرتبات.. بكري: السيسي يشعر بمعاناة المصريين.. الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين.. أخبار التوك شو

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا عالميًا، ونستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

بعد قرارات الرئيس بزيادة المرتبات.. بكري: السيسي يشعر بمعاناة المصريين
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن القرارات التي أصدرها الرئيس السيسي بزيادة المرتبات والمعاشات، والتي وصلت قيمتها 180 مليار جنيه، تدل على أن الرئيس يشعر بمعاناة الشعب المصري، مع ارتفاع الأسعار الكبير.

 

بعد قرارات الرئيس السيسي.. الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين .. فيديو
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الرئيس السيسي وجه بتطبيق حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية وتحسين الأجور بداية من شهر مارس المقبل.

 

تحرك جديد من القومي للأجور لتطبيق زيادات المرتبات على القطاع الخاص.. تفاصيل

قال مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، إن المجلس القومي للأجور يحدد قيمة زيادة الرواتب بعد المناقشة مع ممثلي القطاع الخاص.

 

الكيلو بـ280 جنيها.. الزراعة: اللحوم التابعة للوزارة طازجة وليست مجمدة.. فيديو

تحدث الدكتور سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة، عن طرح اللحوم في منافذ وزارة الزراعة.

وقال الدكتور سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "وزارة الزراعة تطرح اللحوم من مزارع الإنتاج الحيواني التابعة لها بـ280 جنيها للكيلو".


الحجر الزراعي: حجم الصادرات الطازجة اقترب من 7.5 مليون طن بعام 2023

أكد الدكتور سعد موسى، رئيس الحجر الزراعي، أن إسبانيا كانت متفوقة في تصدير الموالح، ولكن خلال الفترة الحالية، وخلال السنوات الأخيرة، تفوقت مصر، حتى أنه تصدر الموالح لإسبانيا.

 

موازنة النواب: الرئيس يخفف أعباء المواطنين بقرارات الحماية الاجتماعية.. فيديو

أشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بحزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

 

مستشار الرئيس الفلسطيني: موقف مصر من التهجير ينسجم مع مطالب شعبنا

علق محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.


يجب وقف إطلاق النار فورا.. جوتيريش: ندين انتهاكات القانون الدولي في غزة
أكد أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أن هناك حاجة لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

 

مقرر لجنة بالحوار الوطني: دول الاتحاد الأوروبي مهتمة بزيادة الاستثمار في مصر
أشاد الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، بإعلان رئيس الوزراء تشكيل لجنة قانونية لدراسة استثمارات تُدِر موارد ضخمة من النقد الأجنبي.

 

مفوض الأونروا يعلن احتياج 300 ألف شخص في غزة للمساعدة
أكد مفوض وكالة الأونروا، أن 300 ألف شخص على الأقل في شمال غزة بحاجة إلى المساعدة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

مصطفى بكري الرئيس السيسي الأسعار مجلس الوزراء المجلس القومي للأجور

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