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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

جنات تكشف موعد طرح أغنيتها الجديدة جمبك ومعاك

جنات
جنات

كشفت الفنانة جنات عن موعد طرح اغنيتها الجديدةً جمبك ومعاك .

وكتبت جنات عبر صفحتها على فيس بوك :" دائماً أنا جمبكم ومعاكم  
ترقبوا أغنيتي الجديدة جمبك_ومعاك يوم الأربعاء القادم في 14 فبراير ".

الاغنية من كلمات: خالد البشبيشي ، الحان: احمد زعيم ، توزيع: يوسف حسين
اخراج: فادي حداد، انتاج: #لايف_ستايلز_ستوديوز

 


كشفت الفنانة جنات عن سبب عدم مشاركتها فى حفلات موسم الرياض ، بالرغم من العروض التى تلقتها.

وقالت جنات فى تصريحات إذاعية: أنا مستمتعة بالحفلات والإمكانيات اللى بتحصل فى موسم الرياض ، وكنت من الأوائل اللى بطلب فى الحفلات دي ، لكن كل مرة مكنتش بتكمل وكانت بتتلغي على أخر وقت وممكن قبلها بأسبوع ، لدرجة إني بقيت عارفة أن خلاص مش هتظبط.

استكملت جنات حديثها ، قائلة: فى إحتمال إنب فعلًا أشترك وأتمني حاجة تظبط معايا قريب .

وعن رأيها فى الحفلات التى قدمت للفنانين ، قالت جنات: تكريم الفنانين الكبار وهما بصحتهم وعلى قيد الحياة شيء مؤثر وهايل.

جنات

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