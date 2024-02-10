جنات تكشف موعد طرح أغنيتها الجديدة جمبك ومعاك

كشفت الفنانة جنات عن موعد طرح اغنيتها الجديدةً جمبك ومعاك .
وكتبت جنات عبر صفحتها على فيس بوك :" دائماً أنا جمبكم ومعاكم
ترقبوا أغنيتي الجديدة جمبك_ومعاك يوم الأربعاء القادم في 14 فبراير ".
الاغنية من كلمات: خالد البشبيشي ، الحان: احمد زعيم ، توزيع: يوسف حسين
اخراج: فادي حداد، انتاج: #لايف_ستايلز_ستوديوز
كشفت الفنانة جنات عن سبب عدم مشاركتها فى حفلات موسم الرياض ، بالرغم من العروض التى تلقتها.
وقالت جنات فى تصريحات إذاعية: أنا مستمتعة بالحفلات والإمكانيات اللى بتحصل فى موسم الرياض ، وكنت من الأوائل اللى بطلب فى الحفلات دي ، لكن كل مرة مكنتش بتكمل وكانت بتتلغي على أخر وقت وممكن قبلها بأسبوع ، لدرجة إني بقيت عارفة أن خلاص مش هتظبط.
استكملت جنات حديثها ، قائلة: فى إحتمال إنب فعلًا أشترك وأتمني حاجة تظبط معايا قريب .
وعن رأيها فى الحفلات التى قدمت للفنانين ، قالت جنات: تكريم الفنانين الكبار وهما بصحتهم وعلى قيد الحياة شيء مؤثر وهايل.