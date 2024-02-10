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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ردًا على شائعة بيع «صدى البلد»|أحمد موسى: السوشيال ميديا أصبحت مكانا للأكاذيب.. فيديو

احمد موسي
احمد موسي

كشف الإعلامي أحمد موسى، أنه تلقى استفسارات من كثيرين حول شائعة بيع قناة صدى البلد، قائلاً: «ناس كتير بعتتلي وكأن الموضوع حقيقة ويسألوا هو إنتوا بعتوا صدى البلد».
وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد: أبو العينين يعتبر قناة “صدى البلد”، ابنًا من أبنائه -زي طارق كده-، مُضيفًا: «صدى البلد ليست للبيع، وأبو العينين أنشأ القناة لأجل مصر وستبقى لأجل مصر».
وأضاف الإعلامي أحمد موسى: «في حملة رهيبة بتقول اقفلوا صدى البلد، طيب هي عملتلك إيه، دي هدفها مصر ودايمًا مع مؤسسات البلد، ولدينا في القناة إيمان كامل بالبلد ورئيسنا ونقدم المساندة والدعم».


وقال موسى: «الكارهون للبلد وموجودين بيننا في الداخل أو الخارج لا يعجبهم وقوف صدى البلد مع مصر»، مُؤكدًا: «سنقف مع بلدنا حتى نموت.. ومش معانا غير مصر وأولنا صاحب قناة صدى البلد التي أنشأها لمساندة الدولة المصرية».


ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن السوشيال ميديا أصبحت مكانًا موبوءًا بالشائعات، لا تجد عليها خبر دقيق، كلها أخبار وشائعات كاذبة لا صحة لها.


وأردف: عندما أخذ أبو العينين قرارًا ليكون لديه شبكة قنوات -3 قنوات- إلى جانب مواقع مؤثرة جدًا حاليًا، قرّر أن يكون خطها «مصر وشعبها العظيم»، وهذا الأمر لا يُعجب من يكره مصر بيننا أو الهاربين في الخارج».
وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن قناة صدى البلد تتعرّض لهجمات كثيرة، بينما هناك قنوات وإعلاميون محدش بيجيب سيرتهم وكأنهم مش موجودين.


وقال «موسى» إنه يتم -بعد شهر من الآن- 10 سنوات على وجوده في قناة صدى البلد، يظهر يوميًا وأحيانًا يكون صباحًا أو يستمر حتى اليوم التالي حسب طبيعة العمل، مُضيفًا: في ناس المفترض أنهم معانا على نفس الخط، إلا أنهم قالوا هو أحمد موسى موجود وشغال ليه، ولكن أنا عارفهم بالواحد.
واختتم: «أيها المُنتقدون عندكم مصلحة وماشيين وراها، ده أنتو كنتوا بتدعموا الإخوان وكان ناقص تلبسوا زي أفغانستان وربيتوا اللحية وبعد ما رحل الإخوان حلقوا لحيتهم». 


 

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