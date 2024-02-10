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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أحمد موسى: أبو العينين حريص على تطوير قناة صدى البلد ومواكبة التكنولوجيا

احمد موسي
احمد موسي

استعرض الإعلامي أحمد موسى، بيان إدارة مؤسسة قنوات ومواقع صدى البلد، بشأن نفي ما نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، فيما يتعلق ببيعها لمستثمرين إماراتيين.

وأكد أحمد موسى، خلال تقديمه لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن هذا الأمر محض شائعات لا أساس لها من الصحة جملةً وتفصيلًا، مؤكدًا أن صدى البلد تأسست مصرية وستظل مصرية.

وأضاف أحمد موسى، أن بيان صدى البلد، أشار إلى أنه لا توجد أي نية حاليًا أو مستقبلًا لبيعها على الإطلاق، حيث أنها من ركائز دعم الدولة، والدفاع عن مصالحها، وجزء من قوة مصر الناعمة.

وواصل أحمد موسى: جاء في البيان، أن قنوات ومواقع صدى البلد، منذ إنشائها، لديها ريادة إعلامية في الدفاع عن مصر والشعب المصري، وتتابع الأحداث يشهد على ذلك، وانحيازاها ومواقفها دائمًا وطنية، وهذا ما أثرى التجربة، وزاد من نجاحها على مدار أكثر من 13 عامًا.

وأوضح أحمد موسى، أن من يبثون مثل هذه الشائعات، مغرضون من معدومي المصداقية والأخلاق المهنية، وأن ما كتبوه "كذب وتأليف" يتجاوز حد الشائعات.

وعلق أحمد موسى؛ على هذا البيان قائلاً: “النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ومالك شبكة قنوات صدى البلد، حريص بشكل دائم على تطوير القناة، ومواكبة العصر الحديث في التكنولوجيا المتطورة”. 

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