إصابة نجم ليفربول الإنجليزي.. كلوب يكشف التفاصيل

أبدى الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، رضاه عن أداء فريقه، بعد الفوز الصعب الذي تحقق على حساب بيرنلي في الدوري الإنجليزي.

وفاز ليفربول على بيرنلي، بثلاثة أهداف لهدف، اليوم السبت، على ملعب آنفيلد، ضمن مباريات الجولة 24 للبريميرليج.

وقال كلوب، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة: "أستطيع حقًا أن أتخيل كيف يشعر فينسنت كومباني (مدرب بيرنلي) الآن، لأنهم فعلوا الكثير من الأشياء الجيدة، وجعلوا الأمر غير مريح حقًا بالنسبة لنا".

وأضاف: "لكن بشكل عام، إلى جانب أول 15 دقيقة، عندما ضغطنا مبكرًا؛ كانت لديهم هجمات مرتدة أزعجتنا، ثم قمنا بتهدئتها وسجلنا أهدافًا رائعة".

وتابع: "كنا نعلم في الشوط الأول ما يتعين علينا القيام به، كنا مسيطرين، ولكن بالطبع كان علينا تغيير ترينت ألكسندر-أرنولد وكان لدينا نقص في المدافعين".

وأكد: "قدم كورتيس جونز أداءً جيدًا بشكل لا يصدق، مثلما فعل هارفي إليوت عندما حل بديلًا".

وواصل: "لقد كانت مباراة صعبة بظروف غريبة، سواء بكثرة المصابين في الخارج، أو الذين أصيبوا قبل اللقاء مباشرة (أليسون وجوميز)".

وعن إصابة أرنولد، قال: "نفس المنطقة في الركبة، لا يوجد شيء سيء حقًا، لكنه شعر بها مرة أخرى وعلينا أن نرى".

وأوضح: "سنقوم بتقييم الأمر، لقد علمنا بذلك في المباراة، لذا فكرنا ماذا يمكننا أن نفعل، ثم قال ترينت (لا، لا بأس)، ولكن الأمر ليس كما يشعر به، لذا كان علينا توخي الحذر وإخراجه".

وعن رأيه في سباق المنافسة على اللقب، علق: "أعلم أن هذا يحدث كل أسبوع، أضف توتنهام، الذي حقق فوزًا كبيرًا اليوم، سيلعب فيلا غدًا، وبالتأكيد لن ننسى آرسنال".

وعن حالة أليسون وجوميز، قال: "كنا نظن أن جو جوميز سيعود، لكن درجة حرارته ارتفعت أمس، لذا اضطررنا إلى إعادته إلى المنزل، أما أليسون فشعر بوعكة في المعدة، ولم يتمكن من النوم أو تناول الطعام حقًا".

وعن حصوله على بطاقة صفراء، قال: "لقد كان الأمر عاطفيًا بالتأكيد، تخيل أنه في هذه المباراة كانت لدى الحكم بطاقة زرقاء!".

وختم: "كان هناك الكثير من البطاقات الصفراء اليوم، لم يكن لدي أدنى فكرة عن سبب حصول فينسنت كومباني عليها، لذا أعطوني بطاقة صفراء، طالما أنني لم أحصل على بطاقة زرقاء وأضطر إلى الجلوس في مكان ما لمدة 10 دقائق!".