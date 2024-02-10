ميتا: لن نستخدم خوارزميات لترشيح المحتوى السياسي على Threads

أكدت شركة ميتا أنها لن "توصي بشكل استباقي بالمحتوى السياسي من الحسابات التي لا يتابعها المستخدمون على تطبيق Threads.

وبحسب موقع Axios فإن شركة ميتا والتي تستخدم خوارزميات معينة لترشيح المزيد من المحتوى المفضل من المستخدمين شددت على أنها لن تقوم بترشيح المحتوى السياسي لمستخدمي Threads.

ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية فإن ميتا تبذل تقوم بعدة مجهودات من أجل تشرح فيها كيفية تعاملها مع المحتوى السياسي مع تطبيقات مثل Threads وInstagram إنستجرام.

وفقًا لما أكدته ميتا لـ Axios فإنه سيتم السماح لمستخدمي Threads بمتابعة الحسابات التي تنشر محتوى سياسيًا، لكن الخوارزمية التي تقترح محتوى من مستخدمين لا تتابعهم لن توصي بالحسابات التي تنشر عن السياسة.

وسيكون لدى المستخدمين خيار يسمح لهم بالاشتراك في التوصيات السياسية أولاً على Threads إنستجرام، ثم على فيسبوك، في تاريخ غير محدد.



ويمكن للمستخدمين الذين ينشرون محتوى سياسيًا التحقق من حالة حساباتهم لمعرفة ما إذا كانوا قد نشروا الكثير منها ليكونوا مؤهلين للتوصية.

وأضافت ميتا أنه إذا كان المستخدمون يرغبون في توصية المحتوى السياسي لهم ، "فيمكنهم تعديل المنشورات الأخيرة أو إزالتها، أو طلب مراجعة إذا لم يوافقوا على قرارنا، أو التوقف عن نشر هذا النوع من المحتوى لفترة من الوقت، حتى يكونوا مؤهلين للتوصية مرة أخرى".

وفي وقت سابق، كان آدم موسيري، رئيس إنستجرام، قد قال إن تطبيق Threads لن يدفع المستخدمين أو سيشجعهم على المحتوى السياسة والأخبار الجادة.

وأكد موسيري حينها على أن الهدف من Threads هو إنشاء ساحة عامة للمستخدمين الذين لم يتقبلوا تطبيق تويتر أو المجتمعات الموجودة على تويتر، أو أولئك الذين يفضلون مكانا أقل حدة في النقاش.