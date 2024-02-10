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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أحد ضحايا سلمي الغزولي يكشف النصب عليه في 5 ملايين جنيه

سلمي الغزولي
سلمي الغزولي

 


سلمي الغزولي اسم انتشر كثيرا في الأيام الماضية بعد القبض عليها في قضية النصب علي المواطنين والاستيلاء علي أموالهم فيما يقرب من 500 مليون جنيه.

عبد الله وزوجته أحد ضحايا سلمي الغزولي من احدى مدن محافظة القليوبية والذي روي تفاصيل تعرضه للنصب.

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وقال عبد الله أن زوجته تعرفت علي سلمي منذ عدة أشهر وتعاملت معها في مجال الملابس حيث كانت بلوجر مشهورة ولديها صفحة معروفة علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

واضاف أن كان لديها آلاف المتابعين، وأنهم وجدوا العشرات يتعاملون معها فقرروا المشاركة معها في الاستثمار.

وأكد أن زوجته أقنعت العديد من أصدقائها وأقاربهم باستثمار أموالهم فيما يسمي جيفت كارد وهي طريقة استثمار في الملابس حيث إن كان الربح شهريا الفين جنيه مقابل 20 الف جنيه راس مال.

وأوضح أنهم تعاملوا معاها بمبلغ 5 مليون جنيه جمعته زوجته من أقاربها وأصدقائهم وقاموا لاستثمارها واستلموا أموالهم والأرباح لمدة ما يقرب من 4 الي 5 اشهر.

وأوضح أنه في بداية شهر فبراير لم يتلقوا اي رد من سلمي واختفت لفترة وتوجهوا الي منزلها ولم يجدوها واكتشفوا أنهم تعرضوا للنصب.

وأكد أنهم قاموا بتحرير محضر بقسم شرطة اشمون ومعهم أكثر من 190 شخص يتهموها فيها بالنصب والاستيلاء علي أموالهم.


" انا اتنصب عليا زيهم " هكذا أدلت سلمي الغزولي باعترافاتها بعد القبض عليها هي واشقاءها شيماء خريجة كلية التربية ومحمد خريج كلية صيدلة وكذلك أشقاء والدتها مسعد وعبد الله، وتم ضبط والدها بعد اتهامه وكذلك زوج شقيقتها.

واكدت سلمي تعرضها للنصب من قبل بعض الشركات التي اوهمتها باستثمار الأموال وتبين أنها شركات بحسابات وهمية.

وقررت نيابة اشمون حبس سلمي الغزولي و٦ من أقاربها علي ذمة التحقيقات في واقعة النصب علي المواطنين.
 

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