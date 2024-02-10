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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محامية ضحايا البلوجر سلمى الغزولي تكشف تفاصيل جديدة عن واقعة النصب |فيديو

سلمى الغزولي
سلمى الغزولي

كشفت المحامية نهى الجندي، محامية ضحايا البلوجر سلمى الغزولي، تفاصيل الواقعة.

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استقطبت الفتيات بحيلة مغرية.. حكاية البلوجر سلمى الغزولى والـ 99 مليون جنيه|شاهد

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دفاع ضحايا سلمي الغزولي يعلن تفاصيل جديدة في قضية المليار جنيه.. فيديو

وقالت المحامية نهى الجندي، محامية ضحايا البلوجر سلمى الغزولي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "ما حدث عملية نصب واضحة جدًا، لأن كل الضحايا روايتهم ثابتة".

 

وأضافت: "البلوجر سلمى الغزولي وعدت الضحايا أنها سترد لهم الأموال يوم 2 فبراير، وبعد يوم 2 فبراير اختفت، وقفلت حسابتها وهربت".

 

وأشارت: "البلوجر سلمى الغزولي ضحكت على أقرب ناس لها حتى صحابها، والواقعة لو تعثر كانت ستخرج وتقول ذلك، لكنها قفلت حسابتها وبطلت ترد على الناس وهربت".

 

وتابعت: "سملى الغزولي ليست بلوجر، وعدد ضحايها وصلت إلى 2000 شخص، وكانت تستغل شهرة بعض البلوجرز في التسويق لنفسها"، مشيرة: "سلمى تمكنت من جمع 99 مليون جنيه في أقل من شهرين".

وأوضحت: "البلوجر سلمى الغزولي من أشمون وتم القبض عليها في القاهرة، وتم ترحيلها من القاهرة لمديرية أمن المنوفية"، متابعة: "سلمى عملت تشكيل عصابي هى وإخواتها وأخوالها".

البلوجر سلمى الغزولي سلمى الغزولي

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