سلمي الغزولي .. صيدلانية نصبت علي المواطنين في 500 مليون جنيه

سلمي الغزولي .. صيدلانية صاحبة الـ 24 عاما اسم ذاع صيته في الأيام الأخيرة حيث اتهمها مواطنون بالنصب عليهم في أكثر من 500 مليون جنيه.

سلمي الغزولي ابنة قرية محلة سبك بمدينة أشمون في محافظة المنوفية خريجة كلية صيدلة، انشأت صفحة علي موقع التواصل الاجتماعي منذ 5 سنوات ووصل متابعيها إلي 412 الفا.

استغلت سلمي شهرتها وأصبحت بلوجر معروفة في مجال الموضة وقررت عمل نشاط لها وجمع مبالغ من المواطنين فيما يعرف بالجيفت كارد وهو وضع أموال مقابل أرباح شهرية.

20 الف جنيه مقابل الفين جنيها شهريا أو أكثر ووصل ذلك الي اشتراك العشرات وتحويلات شهرية، ما دفع سلمي الي تشغيل شقيقها وشقيقتها معها واثنين من أشقاء والدتها ووالدها.

زادت الأموال في يدها وأصبح عملاؤها من عدة محافظات الإسكندرية والغربية والدقهلية، وجمعت أكثر من 500 مليون جنيه.

انتظمت سلمي في سداد الأموال والأرباح ولكن كانت المفاجآة أن بعض الشركات التي تعاملت معها قاموا باغرائها بحسابات وهمية وانتظموا عدة أشهر في تحويل الأرباح وبعد ذلك تبين أنهم حسابات وهمية.

فوجئ العملاء في بداية شهر فبراير بعدم تحويل الأرباح لهم فتوجهوا الي منزلها ولكن لم يجدوها فحرروا محاضر بقسم شرطة أشمون ووصلت الي 190 محضرا يتهموها بالنصب والاستيلاء علي أموالهم.

" انا اتنصب عليا زيهم " هكذا أدلت سلمي باعترافاتها بعد القبض عليها هي وأشقاؤها شيماء خريجة كلية التربية ومحمد خريج كلية صيدلة وأشقاء والدتها مسعد وعبد الله، وتم ضبط والدها بعد اتهامه وكذلك زوج شقيقتها.

وأكدت سلمي تعرضها للنصب من قبل بعض الشركات التي أوهمتها باستثمار الأموال وتبين أنها شركات بحسابات وهمية.

وقررت نيابة أشمون حبس سلمي الغزولي و٦ من أقاربها علي ذمة التحقيقات في واقعة النصب علي المواطنين.