عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سلمي الغزولي .. صيدلانية نصبت علي المواطنين في 500 مليون جنيه

سلمي الغزولي
سلمي الغزولي

سلمي الغزولي .. صيدلانية صاحبة الـ 24 عاما اسم ذاع صيته في الأيام الأخيرة حيث اتهمها مواطنون بالنصب عليهم في أكثر من 500 مليون جنيه.

سلمي الغزولي ابنة قرية محلة سبك بمدينة أشمون في محافظة المنوفية خريجة كلية صيدلة، انشأت صفحة علي موقع التواصل الاجتماعي منذ 5 سنوات ووصل متابعيها إلي 412 الفا.

محافظ المنوفية: رفع 31 ألف طن قمامة ونواتج هدم ومتابعات ميدانية لمنظومة النظافة

محافظ المنوفية يقرر صرف دعم مالي لذوي الهمم للمشاركة في مهرجان البيسبول

استغلت سلمي شهرتها وأصبحت بلوجر معروفة في مجال الموضة وقررت عمل نشاط لها وجمع مبالغ من المواطنين فيما يعرف بالجيفت كارد وهو وضع أموال مقابل أرباح شهرية.

20 الف جنيه مقابل الفين جنيها شهريا أو أكثر ووصل ذلك الي اشتراك العشرات وتحويلات شهرية، ما دفع سلمي الي تشغيل شقيقها وشقيقتها معها واثنين من أشقاء والدتها ووالدها.

زادت الأموال في يدها وأصبح عملاؤها من عدة محافظات الإسكندرية والغربية والدقهلية، وجمعت أكثر من 500 مليون جنيه.

انتظمت سلمي في سداد الأموال والأرباح ولكن كانت المفاجآة أن بعض الشركات التي تعاملت معها قاموا باغرائها بحسابات وهمية وانتظموا عدة أشهر في تحويل الأرباح وبعد ذلك تبين أنهم حسابات وهمية.

فوجئ العملاء في بداية شهر فبراير بعدم تحويل الأرباح لهم فتوجهوا الي منزلها ولكن لم يجدوها فحرروا محاضر بقسم شرطة أشمون ووصلت الي 190 محضرا يتهموها بالنصب والاستيلاء علي أموالهم.

" انا اتنصب عليا زيهم " هكذا أدلت سلمي باعترافاتها بعد القبض عليها هي وأشقاؤها شيماء خريجة كلية التربية ومحمد خريج كلية صيدلة وأشقاء والدتها مسعد وعبد الله، وتم ضبط والدها بعد اتهامه وكذلك زوج شقيقتها.

وأكدت سلمي تعرضها للنصب من قبل بعض الشركات التي أوهمتها باستثمار الأموال وتبين أنها شركات بحسابات وهمية.

وقررت نيابة أشمون حبس سلمي الغزولي و٦ من أقاربها علي ذمة التحقيقات في واقعة النصب علي المواطنين.

أشمون في محافظة المنوفية التواصل الاجتماعي حسابات وهمية شرطة اشمون محافظة المنوفية مدينة اشمون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يواصل التراجع في السوق السوداء وهذا ثمنه الآن مقابل الجنيه

400 جنيه في يوم|الذهب يخالف التوقعات بقفزة جديدة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

شقيق مريم مجدي المختفية في سويسرا: عثرنا علي جثة أختي

4 بنوك ترفع سعر الفائدة.. تعرف على التفاصيل واعرف فلوسك هترجع كام

انخفضت 10 جنيهًات.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

سعر الدولار اليوم السبت 10-2- 2024 مقابل الجنيه المصري

صدام وأزمة بين إدارة الأهلي وكولر بسبب أكرم توفيق

بعد قرار رفع الأجور| موعد زيادة الحد الأدنى للقطاع الخاص

ترشيحاتنا

صدارة الدوري الإسباني في خطر| ورطة ريال مدريد قبل مواجهة جيرونا

دار الإفتاء المصرية تبدأ استطلاع رؤية هلال شهر شعبان 2024 |شاهد

غدًا أول أيامه.. دولة عربية تعلن ثبوت رؤية هلال شعبان

دعاء شهر شعبان .. كلمات احرص عليها قبل قدوم رمضان

مصرع عنصر من حزب الله في قصف إسرائيلي جنوب بيروت

إسرائيل تمنع وصول إمدادات الأمم المتحدة الغذائية إلى سكان غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رمضان 2024| نيرمين الفقي من داخل كواليس مسلسل "محارب"

طريقة عمل كيكة شرائح التفاح| لذيذة وغير تقليدية

وزير الدفاع ونظيره البلغاري يبحثان تداعيات الأوضاع بالمنطقة وانعكاسها على الشرق الأوسط

صابرين: أم عصام عمر مفاجأة للجمهور في رمضان بمسار إجباري.. ودكتورة نفسية قادتني إلى إقامة جبرية| حوار

فيديو

وزير الدفاع ونظيره البلغاري يبحثان تداعيات الأوضاع بالمنطقة وانعكاسها على الشرق الأوسط

جدول جديد لتخفيف أحمال الكهرباء في رمضان.. اعرف موعد تطبيقه

لا تنخدعوا.. تحذير عاجل من الأرصاد لـ المواطنين.. تفاصيل

الأم الوطواط.. قصة سيدة تأوي 1600 خفاش في منزلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نفوس غير سوية وقلوب حاقدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ