عادل حمودة: إسرائيل وأمريكا وجهان لعملة واحدة وهي فكرة الاستعمار

أكد الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن الولايات المتحدة بدأت بـ13 ولاية، حتى وصلت إلى 50 ولاية وذلك بفضل سياسة التوسع الاستعماري.

وقال عادل حمودة في تصريحات له على قناة “ القاهرة الإخبارية”،:" الوجه الاستيطاني يتشابه بشكل كبير مع سياسة إسرائيل الاستعمارية، منذ القدم".

وأضاف عادل حمودة:" الولايات المتحدة كسبت هذه الولايات، بسبب إعلانها الحرب على المكسيك عام 1846، استمرت الحرب عامين وفازت بها الولايات المتحدة، ومعها خسارة المكسيك مساحات شاسعة من أرضها.

وتابع عادل حمودة:" في عام 1848 وقعت المكسيك على اتفاقية "جواد الوط"، والتي كانت تنص على تنازل المكسيك عن جزء كبير من أرضها مقابل 15 مليون دولار".

وأكمل عادل حمودة:" إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وجهان لعملة واحدة وهي فكرة "الاستعمار"".