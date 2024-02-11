هل يجوز صيام النصف الأول من شعبان كاملا.. علي جمعة يجيب

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، بجواز صيام النصف الأول من شهر شعبان بأكمله، حتى إذا انتصف الشهر فلا صوم في تلك الفترة حتى يستريح الشخص استعدادا لرمضان، وقال النبي: إذا انتصف شعبان فلا صوم إلا إذا كان لأحدكم عادة أو قضاء"، فإذا اعتاد أحد صيام الاثنين والخميس فليصم وإذا كان أحد يقضي ما فاته فعليه أن يقضي ولا حرج.

وأضاف المفتي السابق في إجابته عن أسئلة المصلين بمجلس الجمعة الأسبوعي، قائلا: "شهر شعبان تهيئة لرمضان فيجب استغلاله جيدا، بل وأدعو الجميع بالمواظبة على التصدق في هذا الشهر مع الصيام، كما أن شهر شعبان يغفل عنه كثير من الناس، وقد نبهنا إليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حيث وقع فيه الخير للمسلمين من تحويل القبلة ففيه عظم الله نبينا واستجاب له دعاءه".

دعاء رؤية هلال شهر شعبان

وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا رأى الهلال يقول دعاء رؤية الهلال «اللهم أهلله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله» رواه الترمذي وحسنه (سنن الترمذي؛ برقم: [3526]).

وعن دعاء رؤية الهلال، قال الله عز وجل في كتابه الكريم أن كل المخلوقات تعبده، وتسبح بحمده؛ قال تعالى: «وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولٰكن لا تفقهون تسبيحهم» [الإسراء من الآية:44]؛ ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشعر ذلك جيدا؛ ومن ثم نجده في بعض الأحاديث يخاطب هذه المخلوقات غير العاقلة، ويخبرها أنه صلى الله عليه وسلم والمؤمنون يعبدون الله عز وجل معها، وكان من هذه المخاطبة ما يفعله مع الهلال في أول كل شهر هجري (قمري)، كما في الحديث الذي معنا.قوله: «أهله» أي: أطلعه علينا، وأرنا إياه؛ والمعنى: اجعل رؤيتنا له مقترنا بالأمن والإيمان، وقوله: «بالأمن» أي: مقترنا بالأمن من الآفات والمصائب، وقوله: «والإيمان» أي: بثبات الإيمان فيه، وقوله: «والسلامة» أي: السلامة عن آفات الدنيا والدين. قوله: «ربي وربك الله»: خطاب للهلال الذي استهل، وهذه إشارة إلى تنزيه الخالق أن يشاركه شيء فيما خلق.