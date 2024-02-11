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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. قرارات عاجلة بعد شكاوى الأهالي من ارتفاع أسعار الكتب الخارجية وحقيقة منع الطلاب غير المسددين للمصروفات من دخول الكليات

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

اختفاء القمر .. تعرف على سبب عدم ظهوره اليوم

تشهد سماء مصر الليلة ظاهرة فلكية جديدة ، حيث يختفي فيها القمر، وذلك حين وصوله لمرحلة المحاق، وسيكون القمر الجديد "محاق شعبان" فرصة يترقبها هواة الفلك، والمهتمون بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها وتصويرها.

«صيدلة طنطا» تستقبل الأطفال المشاركين في برنامج جامعة الطفل |صور
استقبلت كلية الصيدلة جامعة طنطا الأطفال المشاركين ببرنامج جامعة الطفل ضمن فعاليات المرحلة السادسة تحت شعار "أطفال علماء لمستقبل أفضل"، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، تحت رعاية الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور چينا الفقى القائم بعمل رئيس الأكاديمية،وبإشراف وتنسيق من الدكتور منى الأعصر عميد كلية الصيدلة والدكتورة سحر الحجار وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبدالله خضر رئيس قسم الكيمياء بكلية العلوم والمنسق العام لجامعة الطفل بجامعة طنطا والدكتورة ولاء نجم منسق أنشطة جامعة الطفل بكلية الصيدلة ومدير وحده التدريب بالكلية.

انطلاق التيرم الثاني.. حقيقة منع الطلاب غير المسددين للمصروفات من دخول الكليات
انطلق اليوم السبت 10 فبراير الفصل الدراسي الثاني بالجامعات والمعاهد المصرية، في ظل توجيه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الكليات لعدد من التعليمات العامة قبل بدء الدراسة.

قرارات عاجلة من التعليم بعد شكاوى الأهالي من ارتفاع أسعار الكتب الخارجية
أكد شادي زلطة المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة كانت قد تلقت مع بدء العام الدراسي الحالي 2023 / 2024 شكاوى عديدة من أولياء الامور الذين استغاثوا بالوزارة من إرتفاع أسعار الكتب الخارجية بشكل مبالغ فيه مطالبين الوزارة بضرورة التدخل لإيجاد حل لإنقاذ أبنائهم الطلاب .

مديرية تعليم قنا تعلن جاهزية إداراتها لاستقبال الفصل الدراسي الثاني 2024
عقد الدكتور محمد السيد، وكيل وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، اليوم السبت، اجتماعا لمناقشة جاهزية الإدارات التعليمية لاستقبال الفصل الدراسي الثاني 2024، بحضور وكيل المديرية ومديري عموم المديرية ومديري عموم الإدارات التعليمية والتوجيه المالي والإداري ومدير إدارة العلاقات العامة ومدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء.

دار الإفتاء المصرية تبدأ استطلاع رؤية هلال شهر شعبان 2024 |شاهد
بدأ سكان العالم الإسلامي والشعب المصري بصفة خاصة في البحث عن مشاهدة رؤية هلال شعبان مباشر الآن، إذ تتحرى معظم الدول العربية هلال شهر شعبان بعد قليل اليوم السبت 10 فبراير، ومن ضمن البلاد التي تستطلع هلال شهر الصيام مصر والمملكة العربية السعودية .

حقوق القاهرة الخميس الفرصة الأخيرة لتقديم الالتماسات على نتيجة الترم الأول
أعلن الدكتور محمد سامح، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، فتح باب الالتماسات على نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024 لدور يناير، لطلاب القسم الفرنسي.

 

اخبار التعليم موجزا لأحدث أخبار التعليم أحدث أخبار التعليم المنشورة الأخبار التعليمية المهمة الأخبار التعليمية أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية

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