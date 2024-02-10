انطلاق التيرم الثاني.. حقيقة منع الطلاب غير المسددين للمصروفات من دخول الكليات

انطلق اليوم السبت 10 فبراير الفصل الدراسي الثاني بالجامعات والمعاهد المصرية، في ظل توجيه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الكليات لعدد من التعليمات العامة قبل بدء الدراسة.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الكليات في كل جامعة ستبدأ خلال هذا الأسبوع، إعلان جداول الفصل الدراسي الثاني، للعام 2024 وفقًا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.



وأشار المصدر لـ صدى البلد إلى أن درجات الرأفة على المواد الدراسية سيتم تطبيقها في نهاية العام الدراسي الحالي، حيث تطبق وفق الضوابط والقواعد المقررة في قانون تنظيم الجامعات.



واكد أن الفصل الدراسي الثاني بدأ في موعده اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024 وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، حيث تنتهى الخميس 30 مايو 2024.

وأوضح المصدر أنه لن يتم منع الطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية من دخول الكليات، مؤكدا على انتظام الدراسة في اليوم الأول من التيرم الثاني.