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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

لأجل أطفال فرط الحركة والتوحد.. مؤسسة فاهم للدعم النفسي في مركز أحمد عكاشة

صدى البلد

أستقبل مركز الدكتور أحمد عكاشة للطب النفسي جامعة عين شمس برئاسة ا.د نهلة ناجي السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد مؤسسة ورئیسة مجلس الأمناء  بمؤسسة فاهم  للدعم النفسى وأعضاء المؤسسة  للوقوف على الخدمات المقدمة في العيادات الخارجية لأطفال فرط الحركة والتوحد واضطرابات السلوك للمراهقين وادمان المخدرات والاكتئاب للبالغين.

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وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وأ.د على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات .

قام الفريق اثناء الزيارة بتوزيع الهدايا على المرضى دعماً لهم فى معاناتهم مع تمنياتهم لهم بالشفاء العاجل.

تأتي هذه الزيارة في ضوء البروتوكول الموقع بين الجانبين والذي يهدف إلى توفير خدمات الدعم النفسي وتبادل الخبرات والدراسات في مجال الدعم النفسي والصحة النفسية لطلبة الجامعة، وذلك عن طريق توفير اخصائيين وأطباء نفسيين أكفاء مدربين على التعريف بالأمراض النفسية وتوعية الشباب والأسرة بالمرض النفسي واخطاره وطرق علاجه، وذلك في بيئة أمنة تحفظ كرامتهم والسرية اللازمة.

بالإضافة إلى تبادل الخبرات العملية مع الجامعة في مجال الدعم والتوعية بالصحة النفسية، إلى جانب التعاون في تطوير وحدة الدعم النفسي بالجامعة وتطوير آليات العمل بها لتقديم الدعم والإرشاد النفسي، تقديم التوعية اللازمة للشباب بخصوص المرض النفسي وكيفية التعامل مع المريض النفسي، واحتياجاته، وحقوقه، وسبل العلاج المختلفة والمشاركة في أي حملات توعوية- ذات صلة بالمرض النفسي - تنظمها الجامعة لتقديم المحتوى التوعوي.

 

ومن الجدير بالذكر أن  مؤسسة "فاهم" تسعى إلى تحقيق دمج المرضى النفسيين في المجتمع، وتعزيز قدرتهم على الاعتراف بحالتهم النفسية والحصول على العلاج المناسب دون مخاوف أو ترهيب.


يتطلع الهدف الرئيسي إلى خلق مجتمع يقف ضد التمييز والعنف تجاه هؤلاء المرضى، ويظهر فهمًا تامًا لظروفهم، مع تقديم الدعم اللازم لهم للتغلب على التحديات التي قد تواجههم.

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