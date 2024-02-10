رئيس معهد علوم البحار يفوز بمنصب النائب في لجنة الإنذار المبكر باليونسكو

فاز الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد بمنصب نائب رئيس اللجنة الدولية للإنذار المبكر من موجات تسونامي باليونسكو بالأمم المتحدة.



وتعد هذه المرة الأولى التى يتولى فيها ذلك المنصب أحد الشخصيات من الدول الافريقية والعربية حيث جاء هذا المنصب بناء على المجهودات والانشطة التى قام بها الدكتور عمرو زكريا حمودة خلال المشاركة فى اعداد البرامج الخاصة بالانذار المبكر والحد من مخاطر موجات تسونامي بالبحر المتوسط وشمال الاطلنطي.

ويشكل هذا المنصب اضافة إلى دور مصر الاقليمى والدولى بمنظمة اليونسكو للامم المتحدة ، بالاضافة للمساهمة في تقديم رؤية متكامله للحد من المخاطر لموجات التسونامي اتجاه شرق البحر المتوسط.

وتم انتخاب الدكتور عمرو زكريا باجماع الاصوات من قبل الدول الاعضاء بالجمعية العمومية للجنة الانذار المبكر لموجات التسونامي باليونسكو للبحر المتوسط وشمال الاطلنطي بالامم المتحدة.

الدكتور عمرو زكريا حمودة

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