عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فتح أسواق جديدة بشرق آسيا.. مصر تشارك في أهم معرض سياحي بالهند

مصر تشارك فى اهم
مصر تشارك فى اهم معرض سياحى بالهند

افتتح السفير وائل حامد، سفير مصر في نيودلهي، الجناح المصرى بمعرض OTM السياحى الدولى بمدينة مومباى وبحضور كل من السفيرة نجلاء الظواهري، قنصل عام مصر فى مومباى، فضلا عن ممثلين عن كل من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى وشركة مصر للطيران وعدد من شركات السياحة والفنادق المصرية، بالاضافة الى وفد اتحاد شركات السياحة الهندية TAAI وعلى رأسه جيوتي مايال رئيسة الاتحاد. 

يأتي ذلك في فى اطار توجهات الدولة نحو تنويع مصادر الحركة السياحية وفتح اسواق جديدة والاستفادة من العلاقات المتميزة لمصر مع دول شرق آسيا ومن اهمها الهند.

وشهد الجناح المصرى اقبالا كبيرا هذا العام عكس الاهتمام المتزايد من جانب الشركات الهندية بالمقصد المصرى، حيث تم عقد عدة اجتماعات مع اهم اتحادات السياحة وكبرى الشركات السياحية الهندية وعدد من وسائل الاعلام المهنى . وخلال الاجتماعات، اعرب السفير وائل حامد عن تطلع مصر لاستقبال المزيد من الحركة السياحية من السوق الهندى والاستعداد التام لدعم جهود القطاع الخاص فى هذا الصدد ، كما اكد على ضرورة تعزيز التعاون المشترك استغلالا للعلاقات المتميزة بين البلدين وللطفرة التى تمت بشأن الطاقة الناقلة بعد افتتاح خط مباشر لمصر للطيران الى دلهى بالاضافة الى خط مومباى ، كما استمع الى ملاحظات الجانب الهندى ومقترحاته حول اهم سبل تنشيط الحركة السياحية من السوق خلال الفترة القادمة ، وبخاصة انماط سياحة الزفاف وسياحة الحوافز . 
من جانبها اكدت السفيرة نجلاء الظواهري على ضرورة الاهتمام بالسوق الهندى والتركيز على عناصر الجذب الحضارى لمصر للحصول على حصة عادلة للمقصد المصرى من السوق الهندى الذى يتميز بالضحامة وارتفاع القوة الشرائية . 
هذا وتستمر اعمال المعرض على مدار 3 ايام وتجرى على هامشه عدد من الفعاليات والجلسات الحوارية، حيث من المقرر اجراء عرض تقديمى عن اهم مقومات مصر فى مجال جذب رحلات التصوير السينمائى من السوق الهندى فضلا عن اجراء المزيد من اللقاءات الاعلامية والمهنية بين الجانبين المصرى 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بعد الانفصال| خاص

قرارات عاجلة من التعليم بعد شكاوى الأهالي من ارتفاع أسعار الكتب الخارجية

موجودين في التجمع الخامس.. تفاصيل عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

شقيق مريم مجدي المختفية في سويسرا يعلن العثور على جثتها

هالاند يسجل إنجازا غير مسبوق في تاريخ الدوري الإنجليزي

مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب| اعرف عيار 21 بكام

دار الإفتاء المصرية تبدأ استطلاع رؤية هلال شهر شعبان 2024 |شاهد

محافظ الجيزة يناقش مع أعضاء البرلمان المشروعات التنموية الجاري تنفيذها

موضوعات متعلقة

رسالة من الإمام الأكبر إلى شيخ الإسلام في تايلاند تنقلها السفيرة المصرية

دعوة الشركات البلغارية للاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والنقل الجوي وتكنولوجيا المعلومات

وزير الخارجية ونظيرته البلغارية يترأسان اجتماعا لمناقشة ملفات هامة بين البلدين| صور

وزير الخارجية يلتقي الرئيس القبرصي لتعزيز أواصر التعاون | تفاصيل

شكري في نيقوسيا.. ماذا دار بينه وبين الرئيس خريستودوليدس ونظيره القبرصي؟ صور

مع استمرار تدهور العلاقات|كوريا الشمالية تلغي أي تعاون اقتصادي مع جارتها الجنوبية

تطورات حرب غزة.. مباحثات بين وزير الخارجية ونظيره القبرصي في اثينا| صور

وزير الخارجية يتوجه إلى قبرص للتشاور حول التطورات الإقليمية والدولية

ترشيحاتنا

سرايا القدس تقصف تمركزا لـ جنود إسرائيليين غرب خان يونس

إيهاب الطماوي: اجتماع أمناء الحوار الوطني جاء استجابة لدعوة الرئيس.. والجميع سيشارك

بعد خسارة لقب آسيا| حارس مرمى الأردن: حسبي الله ونعم الوكيل

فضل ليلة النصف من شعبان والأدلة الشرعية عليها

المستوردون تضرروا|«الغرفة التجارية»: تراجع الأسعار جاء بعد تقليل طلب الحصول على الدولار

علي الدين هلال: مصر اتخذت موقفا قويا في منع احتلال محور فيلادلفيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كل الحبيبة .. مي فاروق تروج لأحدث أغانيها

بأقل كمية لحمة.. طريقة عمل البفتيك الاقتصادي

تجيهزات رمضان .. اعرف علامات التمر الفاسد قبل الشراء

صبري فواز يتلقي رسالة مؤثرة بخط اليد من طفل فلسطيني مصاب

فيديو

بدل الورقي ويقلل الكاش .. كل ما تريد معرفته عن الجنيه الإلكتروني

بلوك.. استمرار الحظر بين أصالة وأنغام رغم إنهاء الخلاف بينهما

شادي شامل يرد على انتقاده: الناس بتختلف على الرسل |خاص

عاجل .. 4 بنوك ترفع سعر الفائدة | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نفوس غير سوية وقلوب حاقدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ