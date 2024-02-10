فتح أسواق جديدة بشرق آسيا.. مصر تشارك في أهم معرض سياحي بالهند

افتتح السفير وائل حامد، سفير مصر في نيودلهي، الجناح المصرى بمعرض OTM السياحى الدولى بمدينة مومباى وبحضور كل من السفيرة نجلاء الظواهري، قنصل عام مصر فى مومباى، فضلا عن ممثلين عن كل من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى وشركة مصر للطيران وعدد من شركات السياحة والفنادق المصرية، بالاضافة الى وفد اتحاد شركات السياحة الهندية TAAI وعلى رأسه جيوتي مايال رئيسة الاتحاد.

يأتي ذلك في فى اطار توجهات الدولة نحو تنويع مصادر الحركة السياحية وفتح اسواق جديدة والاستفادة من العلاقات المتميزة لمصر مع دول شرق آسيا ومن اهمها الهند.

وشهد الجناح المصرى اقبالا كبيرا هذا العام عكس الاهتمام المتزايد من جانب الشركات الهندية بالمقصد المصرى، حيث تم عقد عدة اجتماعات مع اهم اتحادات السياحة وكبرى الشركات السياحية الهندية وعدد من وسائل الاعلام المهنى . وخلال الاجتماعات، اعرب السفير وائل حامد عن تطلع مصر لاستقبال المزيد من الحركة السياحية من السوق الهندى والاستعداد التام لدعم جهود القطاع الخاص فى هذا الصدد ، كما اكد على ضرورة تعزيز التعاون المشترك استغلالا للعلاقات المتميزة بين البلدين وللطفرة التى تمت بشأن الطاقة الناقلة بعد افتتاح خط مباشر لمصر للطيران الى دلهى بالاضافة الى خط مومباى ، كما استمع الى ملاحظات الجانب الهندى ومقترحاته حول اهم سبل تنشيط الحركة السياحية من السوق خلال الفترة القادمة ، وبخاصة انماط سياحة الزفاف وسياحة الحوافز .

من جانبها اكدت السفيرة نجلاء الظواهري على ضرورة الاهتمام بالسوق الهندى والتركيز على عناصر الجذب الحضارى لمصر للحصول على حصة عادلة للمقصد المصرى من السوق الهندى الذى يتميز بالضحامة وارتفاع القوة الشرائية .

هذا وتستمر اعمال المعرض على مدار 3 ايام وتجرى على هامشه عدد من الفعاليات والجلسات الحوارية، حيث من المقرر اجراء عرض تقديمى عن اهم مقومات مصر فى مجال جذب رحلات التصوير السينمائى من السوق الهندى فضلا عن اجراء المزيد من اللقاءات الاعلامية والمهنية بين الجانبين المصرى