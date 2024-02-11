ميدو: أزمة كهربا كشفت جهل المسئولين

قال أحمد حسام ميدو نجم الكرة المصرية السابق أن الكابتن علاء نبيل المدير الفني لإتحاد الكرة يملك خبرات كبيرة ولكن يجب أن يحصل على الدعم والصلاحيات لكي ينجح في مهمته.

وأوضح ميدو عبر برنامج الكابتن احمد حسن على قناة dmc : المغرب سبقتنا في تنظيم دورات التدريب المتقدمة وأدخلت ٢٨ مدربا من بينهم ٢١ مدرب مغربي بجانب الكابتن حسن شحاتة وبيتسو موسيماني.



وأضاف ميدو أخشى على الكابتن علاء نبيل من مسؤولي اتحاد الكرة وعليه ألا يسمح لأحد بأن يعطل مهمته.

ميدو المجلس الجديد لإتحاد الكرة يجب أن يكون مزيج

وتابع ميدو المجلس الجديد لإتحاد الكرة يجب أن يكون مزيج بين الخبرات والشباب والعمل على إدارة الأزمات.. عندما حدثت أزمة محمود كهربا لجأ البعض لإتحاد الكرة ولكنهم فوجئوا بأنهم لا يعرفون شيء.