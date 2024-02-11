وزير الخارجية الإيراني: طهران لم تسع لتوسيع نطاق الحرب في المنطقة

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم، إن دولتي إيران ولبنان لم تسعيا إلى توسيع نطاق الأعمال القتالية في المنطقة، وذلك بعد أربعة أشهر من الهجوم الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة، والذي أدى إلى سلسلة من التصعيد في أنحاء الشرق الأوسط.

وأضاف أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب في بيروت: "إيران ولبنان تؤكدان أن الحرب ليست الحل، وأننا لم نسع قط إلى توسيعها".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة طلبت من طهران الضغط على "حزب الله" بألا ينخرط بشكل واسع وشامل في حرب على إسرائيل.