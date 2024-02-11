بكوب دقيق.. طريقة عمل الكيك الهش في الطاسة

إذا كنت تودين تقديم وصفات مختلفة وحلويات لأولادك نقدم لكم طريقة عمل الكيك الهش بالشوكولاتة في الطاسة.

مكونات الكيك الهش بالشوكولاتة في الطاسة

كوب ونص من الدقيق.

كوب سكر.

ربع كوب من الكاكاو الخام.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ملعقة كبيرة بيكنج صودا.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

كوب ونصف ماء دافئ.

ربع كوب زيت.

ملعقة كبيرة فانيليا.

طريقة عمل الكيك الهش بالشوكولاتة في الطاسة

بعد التأكد من تجهيز المكونات عليك بتنفيذ الخطوات التالية للحصول على أفضل النتائج:

أحضري طبق عميق، ضعي بداخل الطبق الدقيق والبيكج بودر والبيكج صودا والكاكاو وأيضاً الملح.

في طبق آخر اخفقي الماء الدافئ والزيت والفانيليا مع بعضهم البعض لحين التجانس.

اسكبي خليط الماء على المكونات الجافة، تأكدي من الحصول على خليط متجانس.

بعد الانتهاء ضعي طاسة غير لاصقة على النار.

احرصي على صب كمية الخليط وتوزيعه بشكل متناسق في الطاسة وتركه لمدة ربع ساعة على الأقل.

يمكنك التأكد من نضج الكيكة بغرس شوكة بها إذا خرجت بكل سهولة فقد نضجت، أما إذا إلتصقت بها الكيكة فهذا يدل على أنها تحتاج لمزيد من الوقت لتنضج.

تقدم باردة مع كوب من الحليب أو الشاي وبالهناء والشفاء.