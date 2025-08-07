قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

قبل حفل توزيع الجوائز.. ما حظوظ محمد صلاح للفوز بالكرة الذهبية؟

أحمد أيمن

لحظات قليلة تفصلنا عن إعلان القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2025 من قبل مجلة "فرانس فوتبول"، والتي ينافس عليها النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر.. فما هي حظوظ الفرعون المصري؟

وتتضمن جوائز الكرة الذهبية للأفضل في العالم عدة أفرع، أبرزها أفضل لاعب وأفضل لاعبة، وأفضل لاعب ناشئ وأفضل لاعبة ناشئة، وأفضل حارس مرمى وأفضل حارسة، وأفضل مدرب رجال وأفضل مدرب كرة نسائية وأفضل ناد للرجال وأفضل ناد للكرة النسائية وأفضل مهاجم وأفضل عمل إنساني.

من المقرر أن يُقام حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية 2025 في 22 سبتمبر المقبل على مسرح دو شاتليه. 

قائمة اللاعبين المرشحين للكرة الذهبية 

تشير التوقعات إلى أن القائمة المرشحة هذا العام ستضم عدداً من لاعبي فريق باريس سان جيرمان، الذي حقق لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الأخير. 

من الجدير بالذكر أن الجائزة هذا العام ستكون مستندة إلى نتائج الموسم السابق، وذلك من 1 أغسطس 2024 حتى 31 يوليو 2025، وليس على أساس السنة التقويمية كما هو معتاد.

حتى هذه اللحظة، لم يتم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية، إلا أن القائمة المبدئية تضمنت عدد من اللاعبين كالآتي:

1- عثمان ديمبلي (باريس سان جيرمان) - 5014 نقطة

2- رافينيا (برشلونة) - 4240 نقطة

3- أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان) - 4090 نقطة

4- لامين يامال (برشلونة) - 3982 نقطة

5- فيتينيا (باريس سان جيرمان) - 3170 نقطة

6- محمد صلاح (ليفربول) - 2410 نقاط

7- بيدري (برشلونة) - 2034 نقطة

8- كيليان مبابي (ريال مدريد) - 1218 نقطة

9- نونو مينديز (باريس سان جيرمان) - 1106 نقاط

10- جيان لويجي دوناروما (باريس سان جيرمان) - 864 نقطة

ما حظوظ محمد صلاح في المنافسة؟

يبرز اسم محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، كأحد أبرز المرشحين، حيث قدم صلاح موسماً مميزاً من خلال تسجيله 29 هدفاً وصناعة 18 هدفاً، ما ساهم في فوز فريقه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز. 

لكن، كان حظه أقل في دوري أبطال أوروبا حيث توقفت مسيرته عند دور الستة عشر بعد هزيمة ليفربول أم باريس سان جيرمان، الأمر الذي أضعف حظوظه في المنافسة على الكرة الذهبية. 

يُذكر أن صلاح تم ترشيحه للقائمة النهائية لنيل الجائزة مرتين في السابق، لكن لم يُكتب له النجاح في الفوز بها.

الثنائي لامين يامال وعثمان ديمبيلي

يعد الثنائي لامين يامال وعثمان ديمبيلي من أبرز المرشحين للفوز بالجائزة لعام 2025. ديمبيلي، الذي انتقل إلى سان جيرمان، حقق نجاحات كبيرة في موسم 2024-2025، حيث فاز بجميع الألقاب تقريباً بما في ذلك دوري أبطال أوروبا والدوري الفرنسي وكأس فرنسا. 

ومع ذلك، لم يتمكن من التتويج بلقب كأس العالم للأندية بعد خسارة فريقه في النهائي أمام تشيلسي الإنجليزي.

على صعيد الأداء الفردي، استطاع ديمبيلي تسجيل 35 هدفاً وتقديم 16 تمريرة حاسمة لزملائه خلال 53 مباراة لعبها في مختلف المسابقات.

أما بالنسبة لامين يامال، فقد كان له دور بارز مع منتخب إسبانيا، حيث ساهم في الوصول إلى نهائي دوري أمم أوروبا بعد الفوز على فرنسا بنتيجة 5-4 في الدور قبل النهائي، وسجل هدفين في تلك المباراة. بالإضافة إلى ذلك، حقق يامال مع فريقه الكتالوني 18 هدفاً وصنع 25 هدفاً آخر لزملائه في 55 مباراة بجميع البطولات.

