مركز صادم لمحمد صلاح.. آخر تحديث لترتيب مرشحي الكرة الذهبية 2025

تقترب جائزة الكرة الذهبية لعام 2025 بسرعة، حيث يفصلنا عشرة أيام فقط عن هذا الحدث الرياضي الهام، وسط تغيير مستمر في قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية.. فما هو الترتيب النهائي؟

في تحديث جديد من منصة "بوب فوت" المختصة بأخبار كرة القدم، تم الكشف عن الترتيب النهائي للاعبين المرشحين لنيل الجائزة.

ويبدو أن النجم المغربي أشرف حكيمي نجح في القفز إلى مراكز متقدمة وزيادة عدد النقاط الخاصة به، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 4090 نقطة.

يأتي محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، كأحد المطاردين البارزين، ولكن غيابه عن كأس العالم للأندية قد يؤثر سلباً على فرصه في الحصول على هذه الجائزة المرموقة.

سبب صعود أشرف حكيمي

يعكس هذا الترتيب الأداء المميز الذي قدمه حكيمي في الموسم الماضي، سواء مع ناديه باريس سان جيرمان أو مع المنتخب المغربي.

ظهر حكيمي بمستوى تقني متطور، ما جعله أحد أبرز المرشحين للكرة الذهبية. لقد كان له دور حاسم في دفاع فريقه، فضلاً عن تأثيره الإيجابي على الجانب الهجومي، حيث ساهم بشكل كبير في تسجيل وصناعة الأهداف. وهذا الأداء المتوازن ساهم في وضعه في مرتبة متقدمة على المستوى العالمي.

أحد الأسباب الرئيسية التي ساعدت حكيمي في الوصول إلى هذا المركز هو استمراريته في تقديم مستويات ثابتة طوال الموسم. هذا الثبات جعل أرقامه الفردية تتزايد وتساعده في المنافسة مع لاعبين آخرين مثل عثمان ديمبلي ورافيينيا، الذين يتصدرون القائمة حالياً.

موعد حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية 2025

من المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية 2025 في 22 سبتمبر القادم، ليكون حدثاً محورياً في عالم كرة القدم. ستكون جميع الجوائز، التي كانت مخصصة للرجال فقط، متاحة الآن للسيدات، ما يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز المساواة في عالم الرياضة.

معايير اختيار الفائز بالكرة الذهبية 2025

تتضمن المعايير الرئيسية لاختيار الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2025:

الأهداف المسجلة

صناعة الأهداف

شباك نظيفة (لقاء يمتاز بالقدرات الدفاعية)

الكؤوس التي تم الفوز بها أو التنافس عليها

اللحظات الكبيرة في موسم 2024-25

السلوك والروح الرياضية

هذه المعايير ستساعد في تحديد اللاعب الذي يستحق التتويج بجائزة الكرة الذهبية في العام المقبل.

آخر تحديث لقائمة الكرة الذهبية 2025

تظهر آخر تحديثات لترتيب اللاعبين المرشحين لجائزة الكرة الذهبية كالتالي:

1- عثمان ديمبلي (باريس سان جيرمان) - 5014 نقطة

2- رافينيا (برشلونة) - 4240 نقطة

3- أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان) - 4090 نقطة

4- لامين يامال (برشلونة) - 3982 نقطة

5- فيتينيا (باريس سان جيرمان) - 3170 نقطة

6- محمد صلاح (ليفربول) - 2410 نقاط

7- بيدري (برشلونة) - 2034 نقطة

8- كيليان مبابي (ريال مدريد) - 1218 نقطة

9- نونو مينديز (باريس سان جيرمان) - 1106 نقاط

10- جيان لويجي دوناروما (باريس سان جيرمان) - 864 نقطة

جدير بالذكر أن جائزة الكرة الذهبية، تعتبر واحدة من أبرز الجوائز في عالم كرة القدم، وتجذب انتباه عشاق اللعبة حول العالم، حيث يتم حسم الفائز بالكرة الذهبية عن طريق التصويت بالنقاط.