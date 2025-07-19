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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

الكرة الذهبية 2025 .. هل يفعلها صلاح لأول مرة فى التاريخ؟

محمد صلاح
محمد صلاح
أمينة الدسوقي

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة شهر سبتمبر حيث سيتم تتويج الفائز بـ جائزة الكرة الذهبية لعام 2025 
التي تقدمها مجلة “فرانس فوتبول” بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتُعد هذه الجائزة الأرفع في عالم المستديرة.

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بعد أن اختار كلٌّ من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو مسارًا جديدًا وابتعدا عن النخبة الأوروبية، أحاطت الجائزة باهتمام كبير، فبينما فاز ميسي بجائزة الكرة الذهبية الثامنة والأخيرة في عام ٢٠٢٣، لم تعد الجائزة حكرا على اثنين من أعظم اللاعبين على مر العصور.

أصبح المجال مفتوح للغاية،حيث أنها ستُمنح للاعب الذي سيطر على الكرة أكثر من غيره على مستوى النادي في موسم 2024-2025.

المرشحون لجائزة الكرة الذهبية 2025

وصنفت مجلة Sports Illustrated المرشحينللفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025، حيث تصدر القائمة عثمان ديمبيلي، لطالما عُرف بأنه موهبة قادرة على الفوز بالكرة الذهبية، لكن الإصابات وتذبذب مستواه المزعج حالا دون اقترابه من اللقب سابقا.

ومع ذلك، كان موسم 2024-2025 هو الموسم الذي شهد تحسنا ملحوظا في أداء المهاجم الموهوب، الذي لعب دور المهاجم في خط هجوم باريس سان جيرمان. 

كان انتقاله إلى مركز الوسط هو سر نجاح فريق إنريكي، حيث سجل هدفه الخامس والثلاثين هذا الموسم خلال المراحل الأخيرة من كأس العالم للأندية.

لامين يامال

من المؤكد أن نجم برشلونة المراهق سينهي مسيرته مع العديد من جوائز الكرة الذهبية، حيث يتمتع يامال بنوع من الجاذبية التي يمتلكها العظماء فقط عندما تكون الكرة عند قدميه، وكانت هناك عروض من الشاب البالغ من العمر 18 عامًا في الوقت الحرج.

ربما يكون يامال أفضل لاعب في العالم، لكنه من المقرر أن يتفوق عليه في جائزة الكرة الذهبية لعام 2025.

فيتينيا

فيتينيا هو القلب النابض لخط وسط باريس سان جيرمان، لم يتأهل زملاؤه في خط الوسط إلى القائمة النهائية، لكن فيتينيا أنهى الموسم بمركز متقدم في تصنيفنا للكرة الذهبية. قدم لاعب الوسط البرتغالي أداءً كرويًا يستحق بجدارة أن يصعد إلى منصة التتويج.

يُعد فيتينيا القلب النابض لأفضل فريق كرة قدم في العالم.

رافينيا

أنهى رافينيا موسم 2024-2025 برصيد 34 هدفًا و25 تمريرة حاسمة في 57 مباراة، برز البرازيلي في الوقت الذي كان فيه الأمر أكثر أهمية للبلوغرانا.

هل يفعلها محمد صلاح؟

حقق صلاح موسما قياسيا في الدوري الإنجليزي الممتاز، بدا نجم ليفربول في طريقه لتحقيق موسم تاريخي في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن النهاية البطيئة نسبيًا للموسم قللت من بريق تألق صلاح.

لم يسطع محمد صلاح تحطيم الرقم القياسي للتمريرات الحاسمة في موسم واحد، لكنه أنهى موسم الدوري الإنجليزي الممتاز بأكبر عدد من الأهداف على الإطلاق ، ومع ذلك، يبدو أن مسيرة صلاح نحو الكرة الذهبية قد فقدت زخمها في المراحل الأخيرة.

أشرف حكيمي

حكيمي ليس ظهيرا عاديا قضى الدولي المغربي معظم مسيرته قبل انضمامه إلى باريس سان جيرمان كظهير جناح، وهو يلعب الآن كجناح مساعد في فريق إنريكي. يتميز

حكيمي برشاقته وسرعته المذهلة، يسجل هدفًا حاسمًا في فوز باريس سان جيرمان على أرسنال في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا من مركز قلب الدفاع على حافة منطقة الجزاء.

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