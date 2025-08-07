رمزي عودة: احتلال غزة خطوة غير عقلانية وتكاليفه باهظة على إسرائيل

قال الدكتور رمزي عودة، أمين عام الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال، إن الحديث المتداول في وسائل الإعلام الإسرائيلية حول احتمال اجتياح قطاع غزة بالكامل، يشير إلى خيار «غير عقلاني»، نظرًا لما قد يتكبده جيش الاحتلال من خسائر فادحة، سواء على الصعيدين العسكري أو السياسي.

وأوضح عودة، في مداخلة مع الإعلامية آية لطفي عل قناة «القاهرة الإخبارية»، أن التكاليف العسكرية المباشرة لاجتياح غزة ستكون مرتفعة للغاية، متوقعًا مقتل عشرات الجنود الإسرائيليين نتيجة للقتال في مناطق مدنية مكتظة بالسكان، حيث لا يمتلك الجيش الإسرائيلي الأفضلية ذاتها التي يتمتع بها في الحروب التقليدية ضد الجيوش النظامية.

خوض المعارك باستخدام الطيران

وأضاف أن «جيش الاحتلال الإسرائيلي مُدرب على خوض المعارك باستخدام الطيران والمركبات الثقيلة والصواريخ، لكن القتال في بيئة مدنية، بين خيام وتجمعات سكنية، يجعله مكشوفًا لنيران المقاومة، ما يزيد من حجم الخسائر المحتملة».

وأشار إلى أن الاجتياح سيطال مناطق مكتظة مثل غزة ودير البلح وخان يونس، إلى جانب منطقة المواصي، التي تضم وحدها نحو 600 ألف نسمة، مؤكدًا أن الاحتلال سيتحمل حينها مسؤولية قانونية وأخلاقية أمام المجتمع الدولي لتوفير الغذاء والرعاية الصحية والخدمات الأساسية، وهي التزامات لا ترغب إسرائيل بتحملها، كما أنها لم تقدمها سابقًا في الضفة الغربية.

تصريحات الرئيس الأمريكي

وفي ما يتعلق بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن احتمال قيام نتنياهو بهذه الخطوة، قال عودة إن «ترامب يحاول التهرب من الإجابة الحاسمة، ويرمي بالكرة في ملعب نتنياهو، في محاولة للضغط على حماس للقبول باتفاق هدنة»، مشيرًا إلى أن ترامب تناسى ما دفعته الولايات المتحدة من دعم عسكري لإسرائيل، في مقابل حديثه عن مساعدات إنسانية.