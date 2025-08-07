أول إجراء من بدرية ضد مروجي شائعه اتهامها بقتل زوجها

أصدر محامي الفنانة بدرية طلبة بيانًا رسميًا، أعلن فيه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من روّج أخبارًا كاذبة تهدف إلى التشهير والإساءة بموكلته.

وجاء في البيان: "ردًا على ما يُثار من حملة ممنهجة ضد موكلتنا الفنانة بدرية طلبة، وما تم توجيهه إليها من اتهامات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تراوحت بين الادعاء بتورطها في وفاة زوجها الراحل المخرج مصطفى سالم، وبين دعمها لمن يطلقون على أنفسهم صناع محتوى، أو الادعاء بتطاولها على الشعب المصري".

وتابع: "نود أن نوضح أنه قد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من نشر أو تداول تلك الأخبار الكاذبة، بقصد التشهير والإساءة، أيًّا كان من يقف وراء هذا الفعل المجرّم شرعًا وقانونًا".

وأضاف البيان بالتأكيد على احترام الفنانة بدرية طلبة الكامل للشعب المصري، وحرصها الدائم على التعبير عن انتمائها له، مشيرًا إلى أن المقطع المتداول تم اجتزاؤه وعرضه بشكل مسيء، بهدف التشويه المتعمد. كما أشار إلى أن استهداف الشخصيات العامة أصبح للأسف «ترندًا»، كما حدث مؤخرًا مع الفنانة وفاء عامر، مؤكدًا تصديه لأي حملات مشابهة تفتقر إلى المصداقية أو الدليل.