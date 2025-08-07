لوفتهانزا تحتفل في مطار القاهرة بـ 67 عاما على رحلاتها بمصر .. صور

نظمت شركة الخطوط الجوية الألمانية "لوفتهانزا"، احتفالية خاصة فجر اليوم الخميس الموافق 7 أغسطس 2025، بصالة السفر بمبنى ركاب 3 بمطار القاهرة الدولي، على متن رحلتي الشركة رقم LH585 / LH587، تحت شعار: "من القاهرة إلى العالم منذ 1958 – From Cairo to the World since 1958".

يأتي ذلك في إطار التعاون المثمر بين شركة ميناء القاهرة الجوي.

جاء اختيار محطة القاهرة للاحتفال، تقديرًا لمكانتها المحورية ضمن شبكة الوجهات العالمية لشركة "لوفتهانزا"، وحرصًا من الشركة على التفاعل الإيجابي مع ركابها في مختلف المناسبات.

وهدفت الفعالية إلى الترويج للسياحة في مصر، وإبراز أوجه التعاون البنّاء بين شركة ميناء القاهرة الجوي والخطوط الجوية الألمانية، بما يعكس الشراكة المتميزة بين الجانبين، ودورهما في دعم حركة السفر والتواصل بين الشعوب.

وخلال الاحتفال، ارتدى أفراد طاقم "لوفتهانزا" زيًا مصريًا تقليديًا، تعبيرًا عن تقديرهم للثقافة المحلية، كما تم تقديم هدايا والتقاط الصور التذكارية مع المسافرين، إلى جانب الترويج لأشهر المعالم السياحية والمناظر الطبيعية الخلابة في مصر.

ومن خلال هذه اللمسات المميزة، سعت "لوفتهانزا" إلى تعريف المسافرين بأضواء الحضارة المصرية الفريدة، وتسليط الضوء على عمق العلاقات الثقافية والإنسانية بين مصر وألمانيا.

وتُعد هذه المناسبة محطة انطلاق جديدة لشركة "لوفتهانزا" من القاهرة نحو مختلف دول العالم، في إطار استراتيجيتها المستمرة لتوسيع خدماتها وتعزيز حضورها في السوق المصري.