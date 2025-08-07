قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حبس وغرامة.. عقوبات رادعة تنتظر البلوجر طارق بلاك ويل
سعر الذهب مساء اليوم الخميس 7-8-2025
تحذيرات أممية.. تصاعد وفيات الجوع وسوء التغذية يهدد أطفال غزة بكارثة إنسانية وشيكة
امنعوا الفيلم دا | طلب عاجل من مرتضى منصور لسبب صادم
قرار عاجل بشأن مدير أعمال البلوجر شاكر محظور
تحويل 1270 مدرسة فنية لمدارس "تكنولوجيا تطبيقية" و "تعليم مزدوج"
لوفتهانزا تحتفل في مطار القاهرة بـ 67 عاما على رحلاتها بمصر .. صور
لا زيادة في أسعار الأدوية .. رئيس هيئة الدواء يحسم الجدل
إيران تدعو لاجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث الكارثة الإنسانية في غزة
قريباً.. انطلاق راديو صوت الزمالك أونلاين
أول إجراء من بدرية ضد مروجي شائعه اتهامها بقتل زوجها
رمزي عودة: احتلال غزة خطوة غير عقلانية وتكاليفه باهظة على إسرائيل
لوفتهانزا تحتفل في مطار القاهرة بـ 67 عاما على رحلاتها بمصر .. صور

نورهان خفاجي

نظمت شركة الخطوط الجوية الألمانية "لوفتهانزا"، احتفالية خاصة فجر اليوم الخميس الموافق 7 أغسطس 2025، بصالة السفر بمبنى ركاب 3 بمطار القاهرة الدولي، على متن رحلتي الشركة رقم LH585 / LH587، تحت شعار: "من القاهرة إلى العالم منذ 1958 – From Cairo to the World since 1958".

يأتي ذلك في إطار التعاون المثمر بين شركة ميناء القاهرة الجوي.

جاء اختيار محطة القاهرة للاحتفال، تقديرًا لمكانتها المحورية ضمن شبكة الوجهات العالمية لشركة "لوفتهانزا"، وحرصًا من الشركة على التفاعل الإيجابي مع ركابها في مختلف المناسبات.

وهدفت الفعالية إلى الترويج للسياحة في مصر، وإبراز أوجه التعاون البنّاء بين شركة ميناء القاهرة الجوي والخطوط الجوية الألمانية، بما يعكس الشراكة المتميزة بين الجانبين، ودورهما في دعم حركة السفر والتواصل بين الشعوب.

وخلال الاحتفال، ارتدى أفراد طاقم "لوفتهانزا" زيًا مصريًا تقليديًا، تعبيرًا عن تقديرهم للثقافة المحلية، كما تم تقديم هدايا والتقاط الصور التذكارية مع المسافرين، إلى جانب الترويج لأشهر المعالم السياحية والمناظر الطبيعية الخلابة في مصر.

ومن خلال هذه اللمسات المميزة، سعت "لوفتهانزا" إلى تعريف المسافرين بأضواء الحضارة المصرية الفريدة، وتسليط الضوء على عمق العلاقات الثقافية والإنسانية بين مصر وألمانيا.

وتُعد هذه المناسبة محطة انطلاق جديدة لشركة "لوفتهانزا" من القاهرة نحو مختلف دول العالم، في إطار استراتيجيتها المستمرة لتوسيع خدماتها وتعزيز حضورها في السوق المصري.

