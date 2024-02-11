أجواء باردة وسقوط أمطار.. الأرصاد تكشف عن حالة طقس منتصف الأسبوع

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه مازلنا في ذروة فصل الشتاء، مشيرة إلى أنه اليوم وغدا يوجد استقرار في الأحوال الجوية، ودرجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بمقدار 3 درجات مئوية.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح"، عبر فضائية "دي أم سي"، أنه مع مساء يوم الثلاثاء القادم، سيكون هناك منخفض جوي، سيعمل على انخفاض درجات الحرارة، وستسجل القاهرة 19 درجة مئوية، والأجواء ستكون من باردة لشديدة البرودة.

منتصف هذا الإسبوع.

وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك فرص لسقوط الأمطار على المناطق الساحلية وشمال الوجه البحري، وأغلب محافظات الجمهورية، من منتصف هذا الإسبوع.