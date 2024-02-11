مران الزمالك.. جوميز يعقد جلسة مطولة مع اللاعبين استعدادا للإسماعيلي

عقد البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مطولة مع اللاعبين، قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الأحد على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي

وشهدت الجلسة شرح المدير الفني للاعبين، العديد من المواقف الفنية المراد تنفيذها خلال المران، وتحدث جوميز عن بعض الأدوار الخاصة والجمل الفنية التي سيتم العمل عليها في التدريبات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.