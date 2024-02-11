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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بكيت وتأثرت.. تعليق مثير من أصالة على فيلم إليسا والأخيرة ترد

أصالة وإليسا
أصالة وإليسا

نشرت الفنانة أصالة تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إكس حاليا وتويتر سابقا بشأن الفيلم الوثائقي الذى يرصد حياة إليسا.

أصالة

وقالت أصالة : It’s OK علمني الصدق والبساطة والإصرار، علمينا احنا محتاجين كتير لنتعلم، لنتقبل لنتصارح، لنواجه حالنا والدنيا، للمرة الثانية بسهر على حكايتك، وبرجع ببكي وبتأثر كتير حلوة الحكاية؛ لأنك فيها قصة بتعلم شكرًا إنك قدرتي تحافظي على شخصك؛ لأنه هوه اللي نورك ياحلوتنا صديقتي القريبة.

وتفاعلت إليسا مع تعليق أصالة ةترد عليها قائلة : دايمًا كلامك حلو ويفوت على القلب دغري، بفرح بصادقتنا وبعتز بيها وبصدقها وحقيقتها، قليلين اللي بيعبروا زيك وبيوزعوا بكرم حب صادق زي كده، كلنا بنتعلم منك.

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أصالة 

وتمكنت أغنية لحقت نفسي للفنانة أصالة من تحقيق نسب مشاهدة عالية بعد طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بساعات.

وحققت أغنية لحقت نفسي والتى تتعاون فيها أصالة مع الشاعر محمد مصطفى والملحن محمد أنور نسبة استماع اقتربت من 200 ألف مشاهدة فى أقل من 24 ساعة .

وكانت قد  طرحت الفنانة أصالة أغاني الجزء الثاني من أحدث ألبوماتها الغنائية بعنوان "لحقت نفسي" وذلك عبر قناتها على موقع التواصل الاجتماعى اليوتيوب.

نشرت الصفحة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على موقع إنستجرام ، عدد وأسامي أغاني الجزء الثاني من ألبوم الفنانة أصالة ، والأغاني هي: “لحقت نفسي ، أعراض الغياب ، عشق الروح ، حديقة تلج ، نسيت ، عايشة حالة”.

الفنانة اصالة أصالة ​إليسا​ الفنانة اليسا فيلم إليسا

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