رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع.. الصلاة حاضرة في أول أيام الدراسة بالجامعات

انتظمت الدراسة بجامعة القاهرة، اليوم الأحد، حيث استقبلت الجامعة الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس في أولى أيام الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجديد 2023/2024.



وحرص موقع صدى البلد على التواجد داخل الجامعة بالتزامن مع بدء الفصل الدراسي الثاني ومن اجمل المشاهد التي تم التقاطها اليوم هو الحرص على الصلاة في أوقاتها وعدم تأخيرها مطبقين قول الله تعالي {رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ}.

حددت الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2023 /2024، مواعيد انطلاق الدراسة وامتحانات الفصل الدراسى الأول ومواعيد الإجازة، حيث يبدأ العام الدراسى 30 سبتمبر الجارى وينتهي في يونيه 2024 بإتمام امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى وفقا لطبيعة الدراسة فى كل كلية.

وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعا لتنتهى في الخميس 4 يناير 2024، على أن تنطلق امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وتنتهى الدرسة فى الفصل الدراسى الأول الخميس 25 يناير 2024، على أن تبدأ أجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024، وتنتهى إجازة الفصل الدراسى الأول الخميس 8 فبراير 2024.

أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، انتهاء الجامعة من كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لبدء الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023 /2024 طبقاً للخطة الزمنية المقررة، وفي إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى توفير البيئة الأكاديمية التي تساعد الطلاب على التفوق والتميز.

وأكد الخشت، انتهاء جامعة القاهرة من أعمال الصيانة للمباني والمدرجات وقاعات الدراسة والمعامل، والمراجعة للكفاءة الإنشائية للمنشآت الجامعية، وإتمام جاهزية المدن الجامعية لاستقبال الطلاب المغتربين من المحافظات، والانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بالدراسة ومنظومة العملية التعليمية، وإعداد الجداول الدراسية وإعلانها، وتوزيع المحاضرات، ونشر المقررات الإلكترونية، بالإضافة إلى توفير كافة عناصر الجودة التي تتطلبها الدراسة.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تحرص على تنفيذ حزمة من الأنشطة والفعاليات والندوات التثقيفية خلال الفصل الدراسي الثاني، ومشاركة الطلاب في المسابقات المتنوعة، ودعم الطلاب المبتكرين وأصحاب المواهب المتميزة، مشيرًا إلى تنفيذ خطة متنوعة للأنشطة الطلابية وتحفيز الطلاب على المشاركة بها، بهدف المساهمة الإيجابية في بناء قدرات الطلاب وتنمية مهاراتهم واكتشاف مواهبهم.

وشدد الخشت، على ضرورة انتظام سير العملية التعليمية منذ اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني، وتقديم كل سُبل الدعم والرعاية للطلاب لتحصيل المواد التعليمية وممارسة الأنشطة المختلفة في الجامعة، بما يساهم في توفير البيئة التعليمية المناسبة للطلاب.



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