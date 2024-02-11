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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مشاهد مضيئة.. مدارس أسوان تستقبل الطلاب بالشكولاته تحفيزاً لهم

إستقبال الطلاب بمدارس
إستقبال الطلاب بمدارس أسوان

انتظمت الدراسة اليوم الأحد بجميع مدارس محافظة أسوان، وعددها 1495 مدرسة، بعد أن كانت بدأت أمس السبت في 126 مدرسة فقط، بالمدارس التي تعمل بنظام الفترتين.

وأكد المهندس محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، على انتظام الدراسة في جميع المدارس على مستوى المحافظة في اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني، حيث أنها بدأت أمس السبت بشكل جزئي فى المدارس التى تعمل بنظام الفترتين فقط.

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مشاهد مضيئة 

إستقبال الطلاب بمدارس أسوان

ومن المشاهد المضيئة فى أول يوم للدراسة بالفصل الدراسى الثانى حرص مديرى الإدارات التعليمية بمدن المحافظة، على استقبال الطلاب بمختلف المدارس، وخاصة بمرحلة رياض الأطفال بالشيكولاته لتحفيزهم على الانتظام ، وتحقيق التحصيل الدراسى على الوجه الأكمل .

إستقبال الطلاب بمدارس أسوان
إستقبال الطلاب بمدارس أسوان
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