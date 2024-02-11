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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يفتتح الدورة الثانية لبرنامج "المرأة تقود" بالتنسيق مع الأكاديميةالوطنية للتدريب

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

أفتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات الدورة الثانية للبرنامج التدريبى "المرأة تقود بالمحافظات المصرية" في إطار التعاون بين الأكاديمية الوطنية للتدريب وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة وذلك بمقر ديوان عام محافظة أسوان بحضور فريق عمل الأكاديمية الدكتورة سمر صلاح، والدكتور مينا رؤوف ، والدكتورة رشا وهيب .

ويأتي ذلك فى إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى لتمكين المرأة المصرية فى كافة المجالات، وتحت عنوان " نعيد صياغة المستقبل ".

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البرنامج التدريبى

وفى كلمته أكد اللواء أشرف عطية على أن تمكين المرأة الأسوانية يأتى ضمن أولويات الأجندة التنفيذية حيث حققت المحافظة المراكز الأولى فى العديد من المنافسات على المستوى المحلى والدولى بفضل جهود المرأة، والتى كان أخرها حصول المحافظة على المركز الأول فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية عن مشروع مسرعات المشروعات الخضراء الذكية لرائدات الأعمال ، وتم تأهيل هذا المشروع للمشاركة فى المؤتمر العالمى للمناخ كوب 28 بدولة الإمارات الشقيقة نوفمبر الماضى.

وقدم المحافظ شكره للأكاديمية الوطنية للتدريب بقيادة الدكتورة رشا راغب على جهودها فى إعطاء فرص حقيقة للمرأة وللشباب من أجل التمكين والقيادة بالـتأهيل والتدريب والبرامج المتقدمة، وهذا ليس بجديد على  الأكاديمية بإعتبارها رمز من رموز العلم والتعلم والفكر والتنويرى فى مصر.

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المرأة تقود

كما طالب أشرف عطية سيدات أسوان بأهمية الإستفادة من هذا البرنامج التدريبى الهادف ليتم تحقيق أكبر إستفادة ممكنة، وخاصة أنه حرصنا على تنظيم هذا البرنامج التدريبى على أرض أسوان للتسهيل والتيسير على أبناء المحافظة من مشقة التنقل والسفر والأعباء المالية للحصول على مثل هذه البرامج بمقر الأكاديمية .

جدير بالذكر أنه يستفاد من البرنامج التدريبى " المرأة تقود بالمحافظات المصرية " للدفعتين لأكثر من  100 سيدة بأسوان من الحاصلات على مؤهلات عليا من سن 22 سنة وحتى 50 سنة، سواء من العاملات فى القطاع العام أو الخاص أو مديريات الخدمات أو رائدات الأعمال أو أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أو أى سيدة تنطبق عليها الشروط بالنسبة للسن والمؤهل الدراسى، وذلك خلال الفترة التدريبية التى تستمر على مدار 3 أسابيع، تنتهى فى 29 فبراير القادم، ليعقب ذلك منح المتدربات شهادات إجتياز الدورة التدريبية من الأكاديمية الوطنية للتدريب .

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