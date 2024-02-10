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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برامج تدريبية للشباب على المهن الأكثر طلباً في سوق العمل بأسوان 

انشطة مديرية العمل
انشطة مديرية العمل بأسوان

استقبل فوزى صابر مدير عام مديرية العمل بأسوان وفد الإتحاد الأوربى، وفريق عمل برنامج الأغذية العالمى ضمن زيارته التفقدية لمركز التدريب المهنى بالمحمودية لمتابعة التدريبات المنفذه بالمركز بالتعاون مع المديرية العمل وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتقديم أفضل الخدمات للشباب الباحثين عن فرص عمل وتدريبهم على المهن الأكثر طلباً وطبقاً لإحتياجات سوق العمل، ووفقاً لتعليمات حسن شحاتة وزير العمل واللواء أشرف عطية محافظ أسوان. 
 

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البرامج التدريبية 

وقال فوزى صابر إلى أن ورش التدريب يتم تنفيذها على مهن الطاقة الشمسية وصيانة الحاسب الألى، وصيانة المحمول ، كما تم عقد لقاء مع خريجى التسويق الإلكترونى ومناقشتهم فى طموحاتهم والمخطط القادم لمن يمر بمراحل التدريب وقصص النجاح. 

وتم عقد لقاء للوفد بمقر المديرية، وبحضور هند السنوسى مدير عام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل بوزارة العمل، وتم إستمرار أوجه التعاون من خلال التدريب المهنى والبرامج المنفذة، وبرنامج منصة سوق العمل وكيفية العمل من خلال المنصة، وكيف تحول العمل من النظام الورقى إلى الحوسبة والتدريبات التى حصل عليها مفتشى التشغيل التابعين للمديرية وأهمية التدريب على المهن المطلوبة فى سوق العمل وتم عمل المنصة وما توفره من خلال جمع البيانات وتحليلها وتسليط الضوء على الفئات المهمشة وإصدار القراءات التحليلية ومعرفة إتجاه سوق العمل ورسم السياسات ووضعها أمام متخذى القرار مما يساهم فى الحد من الهجرة غير الشرعية بخلق فرص عمل لائقة ومناسبة تتماشى ومعايير العمل الدولية.

 

 

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