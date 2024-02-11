نائب محافظ أسوان تتابع إنتظام العملية التعليمية بمدارس مدينة أبوسمبل.. صور

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بقيام الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بمتابعة إنتظام سير العملية التعليمية بمدرسة أبو سمبل الإبتدائية وذلك بمرافقة محمد عبد العزيز رئيس مدينة أبو سمبل السياحية ، والقيادات التعليمية ، ونقلت الدكتورة غادة أبو زيد تحيات محافظ أسوان لأبناءه الطلاب بمناسبة إنطلاق الفصل الدراسى الثانى .
العام الدراسى
وطالبت غادة أبو زيد بضرورة إستيعاب الطلاب ، وزيادة تحصيلهم الدراسى من مختلف المواد الدراسية لتحقيق أعلى الدرجات العلمية ، وبالتالى تحقيق أهدافهم وطموحات أولياء أمورهم بإلتحاقهم بالكليات العليا .