فريق نادي التجديف بأسوان يحقق 13ميدالية بكأس مصر

يواصل نادي التجديف والرياضات المائية بمحافظة أسوان حصد المراكز المتقدمة في المسابقات المختلفة التي يتم المشاركة فيها.

وفى هذا الإطار حقق نجوم فريق التجديف إنجازا جديدا بالحصول على 13 ميدالية بعد انتهاء فعاليات نهائيات اليوم الثاني لبطولة كأس مصر بالإسماعيلية، والتي يشارك فيها الفريق في 31 أيفنت براعم وبرعمات وناشئ وتحت 23 ومتقدمة رجال وسيدات بمشاركة 14 نادي من مختلف الجمهورية.

أنشطة نادى التجديف

وضمت الميداليات 10 ميداليات فضية، و 3 ميداليات برونزية، وجاءت الميداليات كالتالى محمد حاتم أحمد 2 ميدالية فضية، وميدالية برونزية، ومحمود عادل محمود 2 ميدالية فضية، وطارق أحمد سعد، وحصل على ميدالية فضية، وأخرى برونزية، ومحمد عرفه عبداللاه وحصل على ميدالية فضية، ومحمد فهمي عمر وحصل على ميدالية فضية، وعمر محمد إسماعيل وحصل على ميدالية فضية، ويوسف محمد عبد الفتاح وحصل على ميدالية فضية، وعمر محمد عبد الرحيم وحصل على ميدالية فضية، ومحمد الامير حمزة وحصل على ميدالية برونزية.

فيما ضمت لجنة الإشراف على الألعاب المائية محمد إبراهيم حسن.. أمين صندوق النادي، وأسامة منصور .. عضو مجلس الإدارة، فضلاً عن الدكتورة يسرا عدلي .. عضو مجلس الإدارة.

بينما ضم الجهاز الفني و الإداري كل من الدكتور أحمد تقي .. مدير النشاط الرياضي، والكابتن محمد عبد الودود .. المدير الفني، والكابتن محمد عمران .. المدير الإدارى.