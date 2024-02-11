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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فريق إمبابة يحقق لقب بطولة ألعاب القوى لفئة الشلل الدماغي

صدى البلد

اختتمت بطولة الجمهورية لألعاب القوى لفئة الشلل الدماغي التي نظمها الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي، برئاسة الدكتور أحمد آدم.

وأقيمت البطولة على ملاعب استاد جامعة القاهرة بمشاركة 170 لاعب ولاعبة من ٢٤ فريقا.

وحقق فريق معهد شلل إمبابة المركز الاول بالبطولة ، بعد تحقيق عدد 17 ميدالية ذهبية _ ١٥ ميدالية فضية 7 ميداليات برونزية.

وجاءت نتائج البطولة على النحو التالي :

_ حصول فريق معهد شلل امبابه على الدرع العام للبطولة والمركز الأول بعدد 17 ميدالية ذهبية _ ١٥ ميداليه فضية 7 ميداليات برونزية.


_ وجاء فريق بهتيم الحصان الاسود للبطولة في المركز الثاني بعدد 7 ميداليات ذهبية _ 15 ميدالية فضية _7 ميداليات برونزية.


_   بينما جاء فريق المصري القاهري في المركز الثالث بعدد 7 ميداليات ذهبية _ 4 ميداليات فضية _ 4 ميداليات برونزية.


وجاءت باقي النتائج كالتالي:_
_المصرية للاتصالات 7 ذهب _1 فضة.


_البنك الاهلي 2 ذهب _ 1 برونز.
_المستقبل بدمياط 3 ذهب _ 4 فضه_4 برونز.


_التنمية الشبابية بالتجمع الاول 3 ذهب _ 5 فضه _ 2 برونز.


_نادي المعادي 1 برونز.


_نادي الايمان 4 ذهب _ 7 فضه_3 برونز.


_فرسان الإرادة باوسيم 4 ذهب _ 4 فضه.


_ 6 اكتوبر 2 ذهب _ 1 برونز.


_نادي طنطا 1 ذهب _ 1 فضه _ 2 برونز.


_نادي الهدف 4 ذهب _ 1 فضه _ 5 برونز.

_الحي البحري 2 ذهب.

فرسان التحدي 2 ذهب _ 4 فضه 8 برونز.

_ التثقيف الفكري 1 ذهبيه _ 7 فضة _ 1 برونز.

_ الزمالك 1 ذهبية _ 1 فضه.

_سموحه 1 ذهبية _ 5 فضه _ 1 برونز.

_نادي تلا   2 ذهبية .

_نادي الباجور  2 فضة.

_اصحاب الجياد 1 ذهبية _ 1 برونز.

_ الاتحاد السكندري 2 فضة.

_صقر قريش 1 ذهبيه.

_ التنمية الشبابية بشبرا 1 ذهبية _1 فضة _ 1 برونز


وأعرب أحمد آدم عن أهمية استعداد اللجنة واللاعبين للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية بباريس 2024، مضيفًا أن الجميع يبذل أقصى جهده من أجل تذليل كل العقبات أمام اللاعبين، بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى اللاعبين من أجل المنافسة على مراكز متقدمة أو ميدالية بارالمبية.


وتمنى آدم إفراز عناصر جديدة لتمثيل منتخب مصر في البطولات الافريقية والدولية.

كما أكد أن الاتحاد يستعد لتنفيذ عدد من البطولات المحلية لاختيار أبرز العناصر للانضمام إلى منتخب كرة القدم السباعية المقترح تشكيله استعدادا للمشاركة في البطولات الدولية.

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