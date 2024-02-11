الأوقاف تطلق البرنامج الدعوي "مجالس العلم والذكر" بالمساجد الكبرى كل خميس

قررت وزارة الأوقاف إطلاق البرنامج الدعوي " مجالس العلم والذكر " ، وذلك بــ (1444) مسجدًا على مستوى الجمهورية كل يوم خميس عقب صلاة العصر مباشرة ، وسيعقد المجلس الأول يوم الخميس القادم الموافق : 15 / 2 / 2024م تحت عنوان : " فضل الذكر وآدابه " ، وذلك في ضوء كتاب الأذكار للإمام النووي شرحًا وتطبيقًا، على النحو التالي اضغط هنا
في ضوء رسالة وزارة الأوقاف وواجبها الدعوي ، وحرصًا على تقوية الحس الإيماني وتوفير الأجواء الروحية المناسبة في الشهر الكريم.
افتتاحات المساجد في الجمعة الأولى من شعبان
في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى سيتم افتتاح ( 26 ) مسجدًا يوم الجمعة الموافق 16 / 2 / 2024م، منها ( 20 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 6 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7 / 2023 م حتى تاريخه ( 584 ) مسجدًا منها ( 455 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 129 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 16 / 2 / 2024 م عدد ( 11606 ) مسجد، بتكلفة تقدر بنحو (16) مليارًا و(61) مليون جنيه.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف بني سويف
1. مسجد الرحمن الرحيم – المنطقة الصناعية كوم أبو راضي ( مجمع العرب) – مركز الواسطى
مديرية أوقاف الإسماعيلية
2. مسجد الزهراء – جلبانة – القنطرة شرق
مديرية أوقاف سوهاج
3. مسجد العتيق- الشيخ جمعة – طهطا
4. مسجد علي يوسف – نجع المشايخ – دار السلام
5. مسجد الفتح ( آل همام ) – مشطا – طما
6. مسجد التراضي – أبو سقير – الحرجة بحري – عرابة أبيدوس
مديرية أوقاف الشرقية
7. مسجد المصطفى – قرية زور أبو الليل – أولاد صقر
8. مسجد عزبة ماهر الكبرى الروضة – فاقوس
9. مسجد التوبة – عزبة ثابت – م رضوان – أبو كبير
مديرية أوقاف الجيزة
10. مسجد الرحمن –عزبة قرني - العياط
مديرية أوقاف المنيا
11. مسجد النور – إبجاج الحطب – مطاي
12. مسجد السلام – أبو يعقوب - المنيا
13. مسجد مبارك الغربي – عزبة مبارك – بلنصورة – أبو قرقاص
مديرية أوقاف البحيرة
14. مسجد علواني حمد القبلي – قرية أبو الشقاف - مركز حوش عيسى
15. مسجد الدفراوي– الإبراهيمية – مركز إيتاي البارود
16. مسجد عبد المولى - جزيرة الضهرية– مركز إيتاي البارود
17. مسجد مورده إشليمة– مركز إيتاي البارود
مديرية أوقاف القليوبية
18. مسجد الشهيد مسعد جميل – أرض الجباسات– شبرا الخيمة شرق
19. مسجد الإخلاص – طحانوب– شبين القناطر غرب
مديرية أوقاف مطروح
20. مسجد الشيخ كندي بو ملحا – منطقة آبار نوح أولاد نوح
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف الشرقية
1. مسجد الوحدة – بساتين بركات نمرة 1 - بلبيس
2. مسجد الزعفرانية – بردين
مديرية أوقاف الإسكندرية
3. مسجد زاوية سلطان – محطة الرمل
مديرية أوقاف القليوبية
4. مسجد أبو بكر الصديق – المنيرة – القناطر الخيرية
مديرية أوقاف سوهاج
5. مسجد آل صالح – السمطا - البلينا
مديرية أوقاف أسوان
6. مسجد أبو بكر الصديق – نجع الشيخ تاج الدين – السباعية