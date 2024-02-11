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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف تطلق البرنامج الدعوي "مجالس العلم والذكر" بالمساجد الكبرى كل خميس

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

قررت وزارة الأوقاف إطلاق البرنامج الدعوي " مجالس العلم والذكر " ، وذلك بــ (1444) مسجدًا على مستوى الجمهورية كل يوم خميس عقب صلاة العصر مباشرة ، وسيعقد المجلس الأول يوم الخميس القادم الموافق : 15 / 2 / 2024م تحت عنوان : " فضل الذكر وآدابه " ، وذلك في ضوء كتاب الأذكار للإمام النووي شرحًا وتطبيقًا، على النحو التالي اضغط هنا

في ضوء رسالة وزارة الأوقاف وواجبها الدعوي ، وحرصًا على تقوية الحس الإيماني وتوفير الأجواء الروحية المناسبة في الشهر الكريم.

افتتاحات المساجد في الجمعة الأولى من شعبان

في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى سيتم افتتاح ( 26 ) مسجدًا يوم الجمعة الموافق 16 / 2 / 2024م، منها ( 20 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 6 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7 / 2023 م حتى تاريخه ( 584 ) مسجدًا منها ( 455 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 129 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 16 / 2 / 2024 م عدد ( 11606 ) مسجد، بتكلفة تقدر بنحو (16) مليارًا و(61) مليون جنيه.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف بني سويف

1. مسجد الرحمن الرحيم – المنطقة الصناعية كوم أبو راضي ( مجمع العرب) – مركز الواسطى

مديرية أوقاف الإسماعيلية

2. مسجد الزهراء – جلبانة – القنطرة شرق

مديرية أوقاف سوهاج

3. مسجد العتيق- الشيخ جمعة – طهطا

4. مسجد علي يوسف – نجع المشايخ – دار السلام

5. مسجد الفتح ( آل همام ) – مشطا – طما

6. مسجد التراضي – أبو سقير – الحرجة بحري – عرابة أبيدوس

مديرية أوقاف الشرقية

7. مسجد المصطفى – قرية زور أبو الليل – أولاد صقر

8. مسجد عزبة ماهر الكبرى الروضة – فاقوس

9. مسجد التوبة – عزبة ثابت – م رضوان – أبو كبير

مديرية أوقاف الجيزة

10. مسجد الرحمن –عزبة قرني - العياط

مديرية أوقاف المنيا

11. مسجد النور – إبجاج الحطب – مطاي

12. مسجد السلام – أبو يعقوب - المنيا

13. مسجد مبارك الغربي – عزبة مبارك – بلنصورة – أبو قرقاص

الأوقاف: افتتاح 26 مسجدًا الجمعة الأولى من شهر شعبان

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مديرية أوقاف البحيرة

14. مسجد علواني حمد القبلي – قرية أبو الشقاف - مركز حوش عيسى

15. مسجد الدفراوي– الإبراهيمية – مركز إيتاي البارود

16. مسجد عبد المولى - جزيرة الضهرية– مركز إيتاي البارود

17. مسجد مورده إشليمة– مركز إيتاي البارود

مديرية أوقاف القليوبية

18. مسجد الشهيد مسعد جميل – أرض الجباسات– شبرا الخيمة شرق

19. مسجد الإخلاص – طحانوب– شبين القناطر غرب

مديرية أوقاف مطروح

20. مسجد الشيخ كندي بو ملحا – منطقة آبار نوح أولاد نوح

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف الشرقية

1. مسجد الوحدة – بساتين بركات نمرة 1 - بلبيس

2. مسجد الزعفرانية – بردين

مديرية أوقاف الإسكندرية

3. مسجد زاوية سلطان – محطة الرمل

مديرية أوقاف القليوبية

4. مسجد أبو بكر الصديق – المنيرة – القناطر الخيرية

مديرية أوقاف سوهاج

5. مسجد آل صالح – السمطا - البلينا

مديرية أوقاف أسوان

6. مسجد أبو بكر الصديق – نجع الشيخ تاج الدين – السباعية

الأوقاف وزارة الأوقاف مجالس العلم والذكر صلاة العصر افتتاحات المساجد في الجمعة الأولى من شعبان الجمعة الأولى من شعبان

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