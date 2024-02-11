حصيلة خسائر كبيرة لأوكرانيا.. روسيا تعلن سقوط مئات القـ.تلى وتدمير 30 مسيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد اسقاط قواتها 30 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق متفرقة من البلاد، وفق ماذكرت شبكة سبوتنيك الروسية.

وقالت الوزارة الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 30 طائرة دون طيار أوكرانية في مناطق عدة في مقاطعتي خاركوف، خيرسون، وفي جمهورية لوجانسك الشعبية، وفي جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضافت "في اتجاه دونيتسك، دمرت القوات الروسية، القوة البشرية والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية وصدت 11 هجومًا في مناطق بيلوجوروفكا وبوجدانوفكا ومايورسك ولينينسكوي ونوفجورودسكوي ونوفوميخيلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأشار البيان إلى أن "خسائر الأوكران وصلت إلى 325 قتيلاً وجريحًا من العسكريين ودبابة ومركبتين قتاليتين مدرعتين وست سيارات ومدافع هاوتزر من طراز "دي-30".

وأردف البيان: "في اتجاه جنوب دونيتسك، دمرت القوات الروسية القوة البشرية والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق شيفتشينكو فوديانوي في جمهورية دونيتسك الشعبية وبريوتنوي من في مقاطعة زابوروجيا، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 150 عسكريا وثلاث مركبات".