مران الأهلي| فقرات بدنية للاعبين بالجيم

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، تدريباته اليوم؛ استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
واكتفى اللاعبون بأداء فقرات بدنية مكثفة في الجيم، في إطار البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لتجهيز الجميع بالشكل المناسب للمباراة، فيما قاد ميشيل يانكون مدرب الحراس فقرات متنوعة لحراس المرمى على ملعب مختار التتش.
وقرر مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، تكليف مـحمد الجارحي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق المتوجهة إلى الجزائر، يوم الأربعاء المقبل؛ استعدادًا لمواجهة فريق شباب بلوزداد المقرر لها يوم الجمعة المقبل 16 فبراير الجاري، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
وحرص الجارحي على التنسيق الكامل مع خالد بيبو، مدير الكرة، وترتيب كافة الأمور الخاصة بالبعثة، لتوفير أفضل الأجواء للجهاز الفني واللاعبين.