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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الأوكازيون الشتوي.. شوف أحدث الموديلات وأسعارها

اوكازيون شتوي
اوكازيون شتوي

مع اقتراب نهاية فصل الشتاء يبدأ الأوكازيون الشتوي 2024 الذي ينتظره العديد من الأشخاص لانخفاض الأسعار في محلات الملابس في عدة مناطق وأماكن مختلفة.

“صدى البلد” قام بجولة على المحلات لمعرفة الأسعار حيث قال “محمد عبدالهادي” احد اصحاب محلات الملابس: " أن الاوكازيون الشتوي بدأ بالفعل منذ ثلاثة أيام وبدأنا في التخفيضات من 20% وحتى 50%، والاسعار تبدأ في الانخفاض يوم بعد الآخر، حيث أن الأسعار كانت في تزايد وارتفاع مع بداية الشتاء، والمعروف أنه مع بداية شهر فبراير تبدأ في الانخفاض حتى 50%.

وتابع حديثه قائلا: “ الاقبال هذه الفترة هادئ، حيث أن تركيز المواطنين الآن مع اقتراب شهر رمضان الكريم على الطعام والشراب، والمعروف أن الشهر الكريم شهر موسم وخير وبركة على الناس جميعاً”.

واكمل حديثه: “أن أسعار الملابس الشتوي ستتابع في الانخفاض خلال الفترة القادمة مرة أخرى وقد تصل الى 70%، حيث أن الاسعار مع بداية الموسم كانت تتراوح بين 650-700 جنيه، بينما الاسعار الآن تتراوح بين 250-400 جنيه، وكان يتراوح أسعار الجواكت بين 1300-2000 جنيه، وسعرها الآن 900 جنيه، و”الترينجات" كان يتراوح سعرها بين 700-800 جنيه، ويصل سعرها الآن الى 400 جنيه، فجميع الأسعار انخفضت الى النصف.

وتابع عبدالهادي حديثه: " وبالنسبة للملابس الصيفي ستبدأ بعد العيد، أما في شهر رمضان ستكون الملابس خريفية.

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