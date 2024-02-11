موعد طرح تذاكر حفل أحمد سعد فى موسم الرياض

أعلن الحساب الرسمي لمسرح “بنش مارك” ، عن طرح تذاكر حفل الفنان أحمد سعد غدا ، ومن المقرر أن يحيي الحفل يوم ١٦ من الشهر الجاري .

دعا المطرب المصري أحمد سعد جمهوره من كل أنحاء الخليج العربي لحفله يوم الأحد المقبل في المسرح المكشوف بالحي الثقافي «كتارا» بالعاصمة القطرية الدوحة.

وجاء في كلمة سعد: "حبايبي وجمهوري الحبيب اللي مستني اشوفه في قطر، ان شاء الله هكون معاكم يوم 11 فبراير على المسرح الروماني بكتارا، ان شاء الله تكون حفلة جميلة اوي، ونقول: ايه الناس الحلوة دي" وهي من كلمات اغنيته الشهيرة «اليوم الحلو ده» من فيلم «عمهم».

الجدير بالذكر أن حفلة المطرب احمد سعد بالدوحة تأتي ضمن جولة حفلات تضم العديد من دول الوطن العربي في الامارات وقطر والكويت، دعما منه للاقتصاد المصري بعد ان قرر التبرع بـ 50 ألف دولار من اجر حفلاته خارج مصر

وطُرحت تذاكر حفل الفنانة أصالة نصري، والفنان أحمد سعد، بمهرجان فبراير الكويت، للحجز عبر موقع الكويت أرينا، المقام عليه الحفل.

وتتراوح تذاكر حفل أصالة وأحمد سعد، بين الفئات السعرية التالية: (40 دينار كويتي، 60 دينار كويتي، 80 دينار كويتي، 100 دينار كويتي، 120 دينار كويتي، 150 دينار كويتي).