عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

موعد طرح تذاكر حفل أحمد سعد فى موسم الرياض

صدى البلد

أعلن الحساب الرسمي لمسرح “بنش مارك” ، عن طرح تذاكر حفل الفنان أحمد سعد غدا ، ومن المقرر أن يحيي الحفل يوم ١٦ من الشهر الجاري .

دعا المطرب المصري أحمد سعد جمهوره من كل أنحاء الخليج العربي لحفله يوم الأحد المقبل في المسرح المكشوف بالحي الثقافي «كتارا» بالعاصمة القطرية الدوحة. 

 

وجاء في كلمة سعد: "حبايبي وجمهوري الحبيب اللي مستني اشوفه في قطر، ان شاء الله هكون معاكم يوم 11 فبراير على المسرح الروماني بكتارا، ان شاء الله تكون حفلة جميلة اوي، ونقول: ايه الناس الحلوة دي" وهي من كلمات اغنيته الشهيرة «اليوم الحلو ده» من فيلم «عمهم».

الجدير بالذكر أن حفلة المطرب احمد سعد بالدوحة تأتي ضمن جولة حفلات تضم العديد من دول الوطن العربي في الامارات وقطر والكويت، دعما منه للاقتصاد المصري بعد ان قرر التبرع بـ 50 ألف دولار من اجر حفلاته خارج مصر

وطُرحت تذاكر حفل الفنانة أصالة نصري، والفنان أحمد سعد، بمهرجان فبراير الكويت، للحجز عبر موقع الكويت أرينا، المقام عليه الحفل. 

 

وتتراوح تذاكر حفل أصالة وأحمد سعد، بين الفئات السعرية التالية: (40 دينار كويتي، 60 دينار كويتي، 80 دينار كويتي، 100 دينار كويتي، 120 دينار كويتي، 150 دينار كويتي). 

أحدث أعمال أحمد سعد أخبار موسم الرياض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يوجه ضربة قاسية للذهب في مصر.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

بديل الجنيه الورقي|البنك المركزي يعتزم إصدار أول عملة رقمية رسميا.. ماذا يحدث؟

20 جنيها للأرز و27 للسكر.. تعرف على أماكن معارض "أهلا رمضان" وأسعار السلع

الفنان محمود عامر يحتفل بزواجه.. تفاصيل

ميدو: أزمة كهربا كشفت جهل المسئولين

رجل يعتدي علي سيدة ويكسر زجاج سيارتها في القاهرة.. فيديو وصور

لأصحاب البطاقات التموينية| بدء ضم الزوجة والأبناء.. تفاصيل لا تفوتك

كان بيتفرج عليا وأنا بلعب.. نجم الأهلي السابق يهاجم محمد صلاح

موضوعات متعلقة

مروان خوري يروج لحفله الغنائي ضمن موسم حفلات عيد الحب

كل الحبيبة .. مي فاروق تروج لأحدث أغانيها

رمضان 2024| أكرم حسني يروج لمسلسل "بابا جه"

الخميس المقبل.. موعد حفل محمد حماقي في موسم الرياض

عمرو سلامة يكشف سبب استعانته بأغاني حميد الشاعري في أعماله

شادي شامل يرد على انتقاده: الناس بتختلف على الرسل |خاص

صبري فواز يتلقي رسالة مؤثرة بخط اليد من طفل فلسطيني مصاب

محمد منير يقدم واجب العزاء فى صديقه مجدي نجيب

ترشيحاتنا

مفاجأة بخصوص الدعم| تعرف على موعد الطرح الجديد لشقق "سكن لكل المصريين 4"

دعاء للزوج بالرزق .. ينور طريقه ويفتح له أبوابه الواسعة

رسميا.. مصر تحذر إسرائيل من عواقب شن عملية عسكرية فى رفح الفلسطينية

عالمي.. شوبير يشيد بأداء نجم الزمالك السابق

جعفر العمدة 2.. سر خروج محمد رمضان من ماراثون رمضان وحكاية بلاغ إهانته اللغة العربية

زيادة أم استقرار.. شعبة السجائر تحسم الأمر في أسعار السجائر بالأسواق بهذه الأرقام| تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جعفر العمدة 2.. سر خروج محمد رمضان من ماراثون رمضان وحكاية بلاغ إهانته اللغة العربية

ملابس مختلفة.. مي حلمي تستعرض رشاقتها.. شاهد

فستان جريء.. مي عمر تثير الجدل بإطلالتها | شاهد

إكسسوارات ملفتة.. حنان مطاوع تستعرض جمالها بصور جديدة.. شاهد

فيديو

محمد علي رزق عن دوره فى فيلم "السيستم": ظهور مميز ومختلف |خاص

الأوكازيون الشتوي.. شوف أحدث الموديلات وأسعارها

إصلاح ملف الدعم.. "النقد الدولي" يشيد بمصر ومجموعة من الدول

هكذا رد الجمهور.. بكاء ياسمين عبد العزيز في فيديو مؤثر على إنستجرام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: شاديةُ القلوب

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ