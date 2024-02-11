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رئيس التحرير
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برلمان

اتصالات النواب: الاسكان الاجتماعي أحدث نقلة حضارية .. و60% دعما للوحدات انتصار لمحدودي الدخل

صدى البلد

ثمن النائب احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، جهود الدولة في تحقيق متطلبات الشباب في توفير سكن وحياة كريمه من خلال الاسكان الاجتماعي الذي اصبح يضاهي افضل التقسيمات والطرازات والاشتراطات العالميه الحديثه واحدث نقلة حضاريه حقيقية .

واضاف بدوي خلا اجتماع اللجنة اليوم بحضور مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ، بان الاسكان الاجتماعي يخدم شريحه كبيرة جدا من المصريين واستطاع ان يحقق نجاحات علي ارض الواقع المصري بفضل توجهات القيادة السياسيه في توفير سكن كريم وملائم للمصريين ، مشددا بان الاشتراطات التي حددتها الدولة وينفذها الصدنوق الاسكان الاجتماعي تحقق العدالة في التوزيع علي المستحقين وتقطع الطريق امام اي محاباة في توزيع شقق الاسكان الاجتماعي  .

واشاد بدوي من توجهات الدولة باقرار دعم كبير لهذة الوحدات والذي يصل الي 60% من قيمتها الحقيقية متمثل في دعم نقدي ودعم للفائدة مما يؤكد ان استراتيجيه الرئيس السيس الوطنيه بوضع المواطن المصري فوق كل اعتبار هي الاساس الذي نسير عليه في الجمهوريه الجديده ة وانتصار حقيقي لقواعد العدالة لمحدودي الدخل.

 

وبين رئيس اتصالات النواب بان اللجنة علي تواصل ومستمرة في تلقي اي طلبات للنواب وللمواطنين في الدوائر في اي شكاوي يخص مشروعات الاسكان الاجتماعي المتعلقه بمنظومه التحول الرقمي او نظام الحجوزارت التي لابد ان تكون علي اعلي مستوي من خلال بروتوكولات بين جهاز الاسكان الاجتماعي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

احمد بدوي اتصالات النواب النواب

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