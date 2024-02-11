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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسميا.. مصر تحذر إسرائيل من عواقب شن عملية عسكرية فى رفح الفلسطينية

المتحدث باسم وزارة
المتحدث باسم وزارة الخارجية

شددت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأحد، على رفضها الكامل للتصريحات الصادرة عن مسئولين رفيعي المستوى بالحكومة الإسرائيلية، بشأن اعتزام القوات الإسرائيلية شن عملية عسكرية فى مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وحذرت مصر، من العواقب الوخيمة لمثل هذا الإجراء، لا سيما فى ظل ما يكتنفه من مخاطر تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

وطالبت مصر، بضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية والإقليمية؛ للحيلولة دون استهداف مدينة رفح الفلسطينية، التي باتت تأوي ما يقرب من 1.4 مليون فلسطينى نزحوا إليها؛ لكونها آخر المناطق الآمنة بالقطاع. 

واعتبرت مصر، أن استهداف رفح، واستمرار انتهاج إسرائيل لسياسة عرقلة نفاذ المساعدات الإنسانية؛ بمثابة إسهام فعلي في تنفيذ سياسة تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته، في انتهاك واضح لأحكام القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرارات مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة. 

وأكدت جمهورية مصر العربية أنها ستواصل اتصالاتها وتحركاتها مع مختلف الأطراف؛ من أجل التوصل إلى وقف فورى لإطلاق النار، وإنفاذ التهدئة، وتبادل الأسرى والمحتجزين.

ودعت مصر، القوى الدولية المؤثرة، إلى تكثيف الضغوط على إسرائيل؛ للتجاوب مع تلك الجهود، وتجنب اتخاذ إجراءات تزيد من تعقيد الموقف، وتتسبب في الإضرار بمصالح الجميع دون استثناء.

وزارة الخارجية القوات الإسرائيلية قطاع غزة

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