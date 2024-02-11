بيرني ساندرز: منتقدو نتنياهو يواجهون خطر الاستهداف

أعرب السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز عن مخاوفه بشأن تأثير جماعة الضغط المؤيدة لإسرائيل "إيباك" (لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية) على السياسة الأمريكية، محذرًا من أن منتقدي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواجهون خطر الاستهداف.

سلط ساندرز الضوء على المساهمات المالية الكبيرة التي قدمتها أيباك لكل من الديمقراطيين والجمهوريين، بما في ذلك الشخصيات اليمينية التي ارتبطت بتمرد 6 يناير.

وفي بيان تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، انتقد ساندرز إنفاق أيباك المتوقع بمبلغ 100 مليون دولار في الانتخابات المقبلة لمعارضة أعضاء الكونجرس التقدميين الذين يتحدثون علناً ضد الوضع في غزة. وشدد على ضرورة معالجة تأثير المال في السياسة وتأثيره على صنع السياسات.

وتعكس تصريحات ساندرز المناقشات الجارية داخل الحزب الديمقراطي بشأن نهجه تجاه إسرائيل وفلسطين، فضلا عن المخاوف الأوسع بشأن المال في السياسة وتأثير جماعات الضغط على صنع السياسات.